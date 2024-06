T20 World Cup: फ्लोरिडा में गीली आउटफील्ड के कारण भारत और कनाडा के बीच ग्रुप ए का आखिरी मैच रद्द

Highlights भारत ने पहले ही सुपर 8 में जगह पक्की कर ली थी और कनाडा प्रतियोगिता से बाहर हो गया था इसलिए अंपायरों ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को जोखिम में नहीं डाला फ्लोरिडा में रात भर हुई बारिश के कारण आउटफील्ड गीली हो गई थी

T20 World Cup: भारत को टी20 विश्व कप 2024 के अपने अंतिम ग्रुप ए मैच में अपनी टीम संयोजन के साथ प्रयोग करने का अवसर नहीं मिला। शनिवार, 15 जून को कनाडा के खिलाफ़ खेल गीली आउटफील्ड के कारण धुल गया। अंपायरों ने दो आधिकारिक निरीक्षण किए और अंतिम निर्णय लेने के लिए रात 9 बजे से ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया।

भारत ने पहले ही सुपर 8 में जगह पक्की कर ली थी और कनाडा प्रतियोगिता से बाहर हो गया था, इसलिए अंपायरों ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को जोखिम में नहीं डाला। रात भर हुई बारिश के कारण आउटफील्ड गीली हो गई थी। ग्राउंड स्टाफ़ की कड़ी मेहनत के बावजूद, आउटफील्ड के लिए कवर की कमी का मतलब था कि मैदान पर पानी भर गया था। परिस्थितियों को खेल के लिए अनुपयुक्त माना गया, जिससे फ्लोरिडा के लॉडरहिल में बड़ी संख्या में आए प्रशंसकों को निराशा हुई।

राहुल द्रविड़ सहित भारतीय खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने यह सुनिश्चित किया कि वे मैदान पर टहलते रहें और देरी के दौरान प्रशंसकों को ऑटोग्राफ भी दें। उल्लेखनीय रूप से, अंपायरों ने यूएसए और आयरलैंड के बीच ग्रुप ए के दूसरे मैच के लिए पिच का निरीक्षण करने के लिए एक अतिरिक्त घंटा इंतजार किया था।

वहीं इस टी20 विश्वकप में पाकिस्तान की उम्मीदें तब धराशायी हो गईं, जब शुक्रवार को गीली आउटफील्ड के कारण एक भी गेंद फेंके बिना खेल रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान को पहले ही बाहर कर दिया गया और सह-मेजबान यूएसए ने सुपर 8 में जगह बनाई और 2026 में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपना टिकट भी हासिल किया।

India and Canada share a point each in Florida as match ends without a ball bowled.#T20WorldCup | #INDvCANpic.twitter.com/1jXhe7rEvS