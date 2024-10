Highlights Border-Gavaskar series: पहला मैच 22 नवंबर को पर्थ में शुरू होगा। Border-Gavaskar series: दूसरा मैच एडिलेड ओवल में 6 दिसंबर से खेला जाएगा। Border-Gavaskar series: तीसरा टेस्ट मैच गाबा ब्रिस्बेन में 14 दिसंबर से खेला जाएगा।

Border–Gavaskar Trophy 2024: भारतीय टीम न्यूजीलैंड सीरीज के बाद बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024 खेलने ऑस्ट्रेलिया जा रही है। इस सीरीज में 5 मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 22 नवंबर से पर्थ में शुरू होने वाली पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है। अभिमन्यु ईश्वरन, हर्षित राणा और नितीश रेड्डी को 18 सदस्यीय टीम में चुना गया है और मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को जगह नहीं दी गई। कप्तान रोहित शर्मा, उप-कप्तान जसप्रीत बुमराह और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली शामिल हैं। भारत 1991-92 के बाद पहली बार 5 मैचों की सीरीज खेलेगा।

All the details of #TeamIndia ’s squad announcement for tour of South Africa & Border-Gavaskar Trophy 🔽 #SAvIND | #AUSvIND https://t.co/EW5yZdsHcj

1. जसप्रीत बुमराहः उप-कप्तान

2. मोहम्मद शमीः बाहर

3. अक्षर पटेलः बाहर

4. कुलदीप यादवः बाहर

5. मयंक यादवः बाहर

6. नितीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा (पहला टेस्ट कॉल-अप)

7. अभिमन्यु ईश्वरनः अंदर

8. चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की वापसी नहीं।

रोहित शर्मा (कप्तान), जसप्रीत बुमराह (उप कप्तान), यशस्वी जयसवाल, अभिमन्यु ईश्वरन, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), सरफराज खान, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) , आर अश्विन, आर जड़ेजा, मो. सिराज, आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर।

रिजर्व: मुकेश कुमार, नवदीप सैनी, खलील अहमद।

India have named multiple uncapped players in their Test squad for the crucial #WTC25 tour of Australia 👀https://t.co/1aPdTebQPw