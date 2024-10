WTC 2023-25 Points Table: न्यूजीलैंड के हाथों लगातार दूसरी हार?, विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप 2023-25 ​​अंक तालिका में उलटफेर, कहां पर टीम इंडिया, देखें प्वाइंट टेबल

Highlights WTC 2023-25 Points Table Updated after IND vs NZ 2nd Test: WTC 2023-25 Points Table Updated after IND vs NZ 2nd Test: WTC 2023-25 Points Table Updated after IND vs NZ 2nd Test:

WTC 2023-25 Points Table Updated after IND vs NZ 2nd Test: भारत को न्यूजीलैंड के हाथों लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। शनिवार को पुणे के एमसीए स्टेडियम में दूसरे टेस्ट में भारत 113 रन से हार गया। टीम को इस विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) चक्र में चौथी हार का सामना करना पड़ा। हार के बावजूद भारत 62.82 पीसीटी के साथ डब्ल्यूटीसी स्टैंडिंग में शीर्ष स्थान पर कायम है। न्यूजीलैंड अपनी जीत के बाद चौथे स्थान पर पहुंच गया। रावलपिंडी में इंग्लैंड को नौ विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज 2-1 से जीतने के बाद पाकिस्तान सातवें स्थान पर पहुंच गया।

New Zealand take an unassailable 2-0 lead as India lose their first Test series at home since 2012.#WTC25 | #INDvNZ 📝: https://t.co/Kl7qRDguyNpic.twitter.com/ASXLeqArG7 — ICC (@ICC) October 26, 2024

WTC 2023-25 Points Table Updated after IND vs NZ 2nd Test: डब्ल्यूटीसी तालिका 2023-25-

1. भारतः 62.82

2.ऑस्ट्रेलियाः 62.5

3. श्रीलंकाः 55.56

4. न्यूज़ीलैंडः 50.00

5. दक्षिण अफ़्रीकाः 47.62

6. इंग्लैंडः 43.06

7. पाकिस्तानः 33.33

8. बांग्लादेशः 30.56

9. वेस्टइंडीजः 18.52।

New Zealand stir up the race to the #WTC25 Final with a historic win over India in Pune 👀 #INDvNZ | Read on 👇https://t.co/0QYbooJJlB — ICC (@ICC) October 26, 2024

भारत ने इस शताब्दी में अपनी धरती पर टेस्ट सीरीज में यह चौथी हार है। इस भारी हार के मायने हैं कि भारत डब्ल्यूटीसी तालिका में 98 अंक के साथ शीर्ष पर तो रहेगा, लेकिन प्रतिशत में उसके अंक (62 . 80) अब आस्ट्रेलिया (62.50) से थोड़े ही अधिक है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आस्ट्रेलिया जाने से पहले भारत के लिये यह सीरीज जीतना बेहद जरूरी था ताकि डब्ल्यूटीसी फाइनल में जगह पक्की कर सके।

अब भारत की राह कठिन है, क्योंकि आस्ट्रेलिया की चुनौती का उसे सामना करना है। भारत को 12 साल में घरेलू टेस्ट सीरीज में पहली पराजय झेलनी पड़ी, जब मिचेल सेंटनेर की बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड ने उसे दूसरे क्रिकेट टेस्ट में 113 रन से हराया और विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप तालिका में भी शीर्ष स्थान से हटाने का खतरा पैदा कर दिया।

भारत की लगातार 18 टेस्ट सीरीज में यह पहली हार थी। न्यूजीलैंड ने करीब 70 साल में पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीती है। न्यूजीलैंड टीम 1955 से यहां दौरा कर रही है लेकिन इतने साल में भारत के किले में सेंध नहीं लगा सकी । एक समय स्पिन गेंदबाजी को खेलने में महारथी माने जाने वाले भारतीय बल्लेबाज सेंटनेर का सामना नहीं कर पाये जिन्होंने मैच में 13 विकेट लिये।

जीत के लिये 359 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 245 रन पर आउट हो गई। यशस्वी जायसवाल ने 77 और रविंद्र जडेजा ने 42 रन बनाये लेकिन उनके अलावा कोई कीवी गेंदबाजों का डटकर सामना नहीं कर सका। बेंगलुरु में पहले टेस्ट में 46 रन पर आउट होने वाली भारतीय टीम की 2012 . 13 में इंग्लैंड के हाथों हारने के बाद यह श्रृंखला की पहली हार है।

कीवी टीम ने भारत का अपनी धरती पर लगातार 18 टेस्ट सीरीज जीतने का सिलसिला तोड़ा। भारत के लिये 22 बरस के जायसवाल (65 गेंद में 77 रन) को छोड़कर कोई सेंटनेर की स्पिन का सामना नहीं कर सका । सेंटनेर ने पहली पारी में सात विकेट लेने के बाद दूसरी पारी में छह विकेट चटकाये।

वहीं न्यूजीलैंड टीम ने बेहतर क्रिकेट खेलते हुए भारत को उसी के गढ में हराकर अपना आत्मविश्वास और बढ़ा लिया । शीर्ष और मध्यक्रम की नाकामी के बाद जडेजा और रविचंद्रन अश्विन (18) ने न्यूजीलैंड का जीत का इंतजार बढ़ाने की कोशिश की लेकिन होनी को टाल नहीं सके। टर्न और उछाल ले रही पिच पर बल्लेबाजों के लिये असल परीक्षा थी।

भारत के नामी गिरामी बल्लेबाज पहली पारी के बाद फिर नाकाम रहे। कप्तान रोहित शर्मा आउट होने वाले पहले बल्लेबाज रहे। यशस्वी जायसवाल (65 गेंद में 77 रन) ने कीवी आक्रमण का डटकर सामना किया और शुभमन गिल (31 गेंद में 23 रन) के साथ 62 रन की साझेदारी की। सेंटनेर ने गिल को पहली स्लिप में लपकवाकर इस साझेदारी को तोड़ा।

जायसवाल भी पहली स्लिप में कैच देकर आउट हुए। सुपरस्टार विराट कोहली (17) एक बार फिर नाकाम रहे। बैकफुट पर खेलते हुए दमदार फ्लिक के साथ चौका लगाकर शुरुआत करने वाले कोहली ने विकेटों के बीच खूब दौड़ लगाई । सेंटनेर ने हालांकि उन्हें बैकफुट पर ही चकमा देकर पगबाधा आउट किया।

जायसवाल को सेंटनेर ने डेरिल मिचेल के हाथों लपकवाया जबकि ऋषभ पंत (0) कोहली के साथ गलतफहमी के बाद रन आउट हो गए। सरफराज खान नौ रन बनाकर सेंटनेर की गेंद पर बोल्ड हुए। वॉशिंगटन सुंदर ने 47 गेंद में 21 रन बनाये और चाय से ठीक पहले ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर आउट हुए।

इससे पहले न्यूजीलैंड टीम कल के स्कोर पांच विकेट पर 198 रन से आगे खेलते हुए 255 रन पर आउट हो गई। ग्लेन फिलिप्स 48 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्हें एक जीवनदान मिला जब अश्विन की गेंद पर पहली स्लिप में रोहित कैच नहीं लपक पाये। रविंद्र जडेजा ने टॉम ब्लंडेल को बोल्ड किया। वह 83 गेंद में 41 रन बनाकर आउट हुए। टिम साउदी (0), मिचेल सेंटनेर (4) और ऐजाज पटेल (1) भी टिक नहीं सके। कीवी टीम 69 . 4 ओवर में 255 रन पर आउट हो गई।