IND vs NZ Highlights, 2nd Test Day 2: स्पिन के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों की कलई खुली?, कैसे लक्ष्य भेदेंगे रोहित रणबांकुरे!, 12 साल बाद सरजमीं पर सीरीज संकट

Highlights IND vs NZ Highlights, 2nd Test Day 2: पहली बार न्यूजीलैंड ने 1955-56 के दौरे पर यहां सीरीज जीती थी। IND vs NZ Highlights, 2nd Test Day 2: न्यूजीलैंड की नजरें भारत में सीरीज में ऐतिहासिक जीत पर लगी है। IND vs NZ Highlights, 2nd Test Day 2: न्यूजीलैंड को पांच विकेट पर 198 रन तक पहुंचाया।

IND vs NZ Highlights, 2nd Test Day 2: बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरी कलई खुल गई और दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को न्यूजीलैंड ने 301 रन की मजबूत बढ़त बना ली। मिचेल सेंटनेर के सात विकेट के बाद टॉम लाथम (86) ने बल्ले से कमाल करते हुए न्यूजीलैंड को पांच विकेट पर 198 रन तक पहुंचाया। न्यूजीलैंड को पहली पारी में 103 रन की बढ़त मिली थी। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर टॉम ब्लंडेल 30 और ग्लेन फिलिप्स सात रन बनाकर खेल रहे थे। भारत के लिये एकमात्र अच्छी बात वॉशिंगटन सुंदर का प्रदर्शन रही, जिन्होंने मैच में 11 विकेट ले लिये हैं। न्यूजीलैंड की नजरें भारत में सीरीज में ऐतिहासिक जीत पर लगी है। पहली बार न्यूजीलैंड ने 1955-56 के दौरे पर यहां सीरीज जीती थी।

भारतीय बल्लेबाजों को इस पिच पर खेलने में दिक्कत आ रही थी लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने आराम से खेला। बेंगलुरु में पिछले टेस्ट में घरेलू मैच में अपने न्यूनतम स्कोर 46 रन पर सिमटने वाली भारतीय टीम न्यूजीलैंड से 36 साल में पहली बार अपने देश में टेस्ट हारी थी। भारत ने इंग्लैंड से 2012-13 सत्र में हारने के बाद अपनी सरजमीं पर टेस्ट सीरीज नहीं गंवाई है।

भारतीय टीम पहली पारी में 45 . 3 ओवर में 156 रन पर आउट हो गई। भारत ने सुबह के सत्र में छह विकेट 91 रन के भीतर गंवाये और ऐसा लग रहा था कि इस पिच पर बल्लेबाजी मुश्किल है लेकिन कीवी टीम ने इस धारणा को बदल दिया। कप्तान लाथम ने भारतीय स्पिनरों को आसानी से खेला। वह 133 गेंद में दस चौकों की मदद से 86 रन बनाकर आउट हुए।

भारत के लिये सुंदर ने पहली पारी में सात विकेट लेने के बाद दूसरी पारी में चार विकेट चटकाये। न्यूजीलैंड के स्पिनर मिशेल सेंटनेर ने 53 रन देकर सात विकेट झटककर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जिससे यहां एमसीए स्टेडियम में भारतीय टीम पहली पारी में 156 रन पर सिमट गई।

भारत के सितारा बल्लेबाज सेंटनेर से मिली चुनौती का सामना नहीं कर सके जिससे न्यूजीलैंड ने मेजबान टीम को पहली पारी में 45 . 3 ओवर में 156 रन पर आउट करके 103 रन की बढ़त ले ली। बाएं हाथ के स्पिनर सेंटनेर ने 19 . 3 ओवर में 53 रन देकर सात विकेट लिये जबकि आफ स्पिनर ग्लेन फिलिप्स को दो विकेट मिले।

शुभमन गिल (30) और यशस्वी जायसवाल (30) ने दूसरे विकेट के लिये 49 रन जोड़े लेकिन इसके बाद छह विकेट 53 रन के भीतर गिर गए। लंच के समय स्कोर सात विकेट पर 107 रन था। लंच के बाद सेंटनेर ने रविंद्र जडेजा, आकाश दीप और जसप्रीत बुमराह को आउट किया। लंच तक भारत के सात विकेट 107 रन पर गिर गए।

तब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के पहली पारी के स्कोर 259 रन से 152 रन पीछे थी। बेंगलुरु टेस्ट में जहां तेज और सीम लेती गेंदों के दम पर न्यूजीलैंड ने 36 साल में पहली बार भारत को उसकी धरती पर टेस्ट में हराया तो यहां सुबह के सत्र में स्पिनर भारतीय बल्लेबाजों की परेशानी का सबब बने। नीची और टर्न लेती विकेट पर भारतीय बल्लेबाजों ने कई गलतियां की।

एक विकेट पर 16 रन से आगे भारत ने सुबह के सत्र में 91 रन के भीतर छह विकेट गंवा दिये। सबसे बड़ा झटका 24वें ओवर में लगा जब सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली को मिचेल सेंटनेर ने फुलटॉस पर क्लीन बोल्ड कर दिया। सेंटनेर ने 36 रन देकर चार विकेट लिये। विकेट पर पड़ती फुलटॉस गेंद पर कोहली बुरी तरह चूके और गेंद सीधे मध्य और लेग स्टम्प पर जा लगी।

कोहली के साथ मैदान पर बैठे दर्शकों को भी एकबारगी यकीन नहीं हुआ कि क्या हो गया है कोहली पवेलियन लौट रहे थे तो एमसीए स्टेडियम पर पूरा सन्नाटा था। यशस्वी जायसवाल ने चार चौकों की मदद से 30 रन बनाये लेकिन ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर पहली स्लिप में कैच दे बैठे। ऋषभ पंत (18) उछाल को समझ नहीं पाये और फिलिप्स की गेंद उनके आफ स्टम्प में जा लगी।

भारत का स्कोर इस समय पांच विकेट पर 83 रन था। ईरानी कप में 220 नाबाद और पहले टेस्ट की दूसरी पारी में 150 रन बनाने वाले सरफराज खान (11) विलियम ओ राउरकी की गेंद पर खराब शॉट खेलकर सेंटनेर को मिड आफ में आसान कैच देकर लौटे। सेंटनेर ने शुभमन गिल (30) को पहला शिकार बनाया था । वहीं लंच से पहले रविचंद्रन अश्विन (चार) को पवेलियन भेजा।