IND vs SA T20I 2024: विशाक विजयकुमार और रमनदीप सिंह पर दांव, मयंक यादव, शिवम दुबे, रियान पराग, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर और नितीश रेड्डी बाहर?, देखें भारतीय टीम

Ind vs Sa T20I 2024: भारतीय टीम में कई बदलाव किया गया है। भारत ने 8 नवंबर से डरबन में शुरू होने वाले दक्षिण अफ्रीका के चार मैचों के टी20 दौरे के लिए 15 सदस्यीय टीम में हरफनमौला रमनदीप सिंह और तेज गेंदबाज विशाक विजयकुमार को चुना है। हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर और नितीश रेड्डी को मौका नहीं मिला है। मयंक यादव, शिवम दुबे और रियान पराग चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। ये खिलाड़ी बांग्लादेश टी20 सीरीज के दौरान टीम में शामिल थे। आईपीएल 2024 में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरने वाले मयंक ने बांग्लादेश के खिलाफ ग्वालियर में भारत के लिए डेब्यू किया।

Ind vs Sa T20I 2024: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए भारत की टीम-

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, विशाक विजयकुमार, आवेश खान, यश दयाल।

Ind vs Sa T20I 2024: भारत और दक्षिण अफ्रीका टी20 मैच कार्यक्रम-

1. 08 नवंबर, पहला टी20 मैच किंग्समीड, डरबन

2. 10 नवंबर, दूसरा टी20 मैच सेंट जॉर्ज पार्क, गक़ेबरहा

3. 13 नवंबर, तीसरा टी20 मैच, सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन

4. 15 नवंबर, चौथा टी20 मैच, वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग।

हाल ही में पीठ की चोट के कारण बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुए दुबे की रिकवरी जारी है। रमनदीप जो घरेलू स्तर पर पंजाब के लिए खेलते हैं और आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, वर्तमान में इमर्जिंग टी20 एशिया कप में भारत ए टीम के साथ हैं।

रमनदीप शानदार फील्डर हैं। 56 टी20 में उनका औसत 23 से कम है और 16 विकेट के अलावा 168 से अधिक का स्ट्राइक रेट है। कर्नाटक के अनकैप्ड तेज गेंदबाज विशाक ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ दो सीजन खेले हैं। 30 टी20 में उन्होंने 20.88 की औसत और 8.29 की इकोनॉमी रेट से 42 विकेट लिए हैं। तेज गेंदबाज मयंक यादव फिर से चोटिल हो गए हैं।