India vs New Zealand Day 3 Highlights, 2nd Test: 3 दिन, 40 विकेट और 915 रन?, बेंगलुरु के बाद पुणे में इतिहास, तीन दिन में टीम इंडिया पस्त

Highlights India vs New Zealand Day 3 Highlights, 2nd Test: 2012 के बाद से घरेलू मैदान टीम इंडिया नहीं हारी थी। India vs New Zealand Day 3 Highlights, 2nd Test: न्यूज़ीलैंड ने भारत में अपनी पहली टेस्ट सीरीज़ जीती है। India vs New Zealand Day 3 Highlights, 2nd Test: कप्तान के रूप में रोहित शर्मा की 15 घरेलू टेस्ट में चौथी हार है।

India vs New Zealand Day 3 Highlights, 2nd Test:बेंगलुरु के बाद पुणे में इतिहास। न्यूज़ीलैंड (2024/25) सीरीज हार के साथ भारत का लगातार 18 द्विपक्षीय घरेलू सीरीज जीतने का रिकॉर्ड समाप्त हो गया है, जो किसी भी टीम के लिए सबसे अधिक है। न्यूज़ीलैंड ने भारत में अपनी पहली टेस्ट सीरीज़ जीती है। यह उस टीम के खिलाफ सदी की सबसे बड़ी जीत में से एक है, जो 2012 के बाद से घरेलू मैदान टीम इंडिया नहीं हारी थी। इतना ही नहीं भारत ने इससे पहले लगातार 18 सीरीज जीती थीं। दूसरी ओर न्यूजीलैंड हाल ही में श्रीलंका में 0-2 से हार गया था।

India vs New Zealand Day 3 Highlights, 2nd Test: भारत के लिए एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक घरेलू हार-

1969 में चार (3 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 1 बनाम न्यूजीलैंड)

1983 में तीन (वेस्टइंडीज के खिलाफ 3)

2024 में तीन (2 बनाम न्यूजीलैंड, 1 बनाम इंग्लैंड)।

New Zealand take an unassailable 2-0 lead as India lose their first Test series at home since 2012.#WTC25 | #INDvNZ

कप्तान के रूप में रोहित शर्मा की 15 घरेलू टेस्ट में चौथी हार है। कपिल देव और मोहम्मद अज़हरुद्दीन (दोनों 20-20 टेस्ट में) के बराबर और केवल एमएके पटौदी के नौ (27 टेस्ट में) से पीछे है। मिशेल सैंटनर ने 157 रन देकर 13 विकेट लिए है। न्यूजीलैंड के किसी गेंदबाज के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ मैच आंकड़े है। किसी भी टीम के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ मैच आंकड़े है।

New Zealand stir up the race to the #WTC25 Final with a historic win over India in Pune 👀 #INDvNZ

टॉम लैथम के रूप में एक नया कप्तान है और केन विलियमसन की अनुपस्थिति में अनुभवहीन लाइनअप था। केवल लैथम और साउथी के पास 30 से अधिक टेस्ट खेलने का अनुभव था। उन्होंने एक मैच शेष रहते हुए सीरीज पर कब्जा कर लिया। न्यूजीलैंड ने शनिवार को यहां दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन भारत को 113 रन से हराकर तीन मैच की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाई।

इस तरह भारत ने पिछले 12 साल में अपनी धरती पर पहली टेस्ट सीरीज गंवा दी। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 259 रन बनाकर भारत को पहली पारी में 156 रन पर समेट दिया था। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 255 रन बनाकर भारत को जीत के लिए 359 रन का लक्ष्य दिया। लेकिन भारतीय टीम दूसरी पारी में 245 रन पर ढेर होकर सीरीज गंवा बैठी।

India vs New Zealand Day 3 Highlights, 2nd Test: मेहमान टीमें भारत में टेस्ट सीरीज जीतीं-

इंग्लैंड (पांच बार, आखिरी बार 2012/13 में)

वेस्ट इंडीज़ (पांच बार, आखिरी बार 1983/84 में)

ऑस्ट्रेलिया (चार बार, आखिरी बार 2004/05 में)

पाकिस्तान (1986/87)

दक्षिण अफ़्रीका (1999/00)

न्यूज़ीलैंड (2024/25)।