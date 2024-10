India vs New Zealand 2nd Test: 1955-56 के बाद न्यूजीलैंड टीम ने सीरीज जीती?, 12 साल बाद टेस्ट में हार!, लगातार 18 सीरीज के बाद ब्रेक

Highlights India vs New Zealand Day 3 Live Score, 2nd Test: भारत ने पिछले 12 साल में अपनी धरती पर पहली टेस्ट सीरीज गंवा दी। India vs New Zealand Day 3 Live Score, 2nd Test: भारतीय टीम दूसरी पारी में 245 रन पर ढेर होकर सीरीज गंवा बैठी। India vs New Zealand Day 3 Live Score, 2nd Test: न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 259 रन बनाकर भारत को पहली पारी में 156 रन पर समेट दिया था।

India vs New Zealand Day 3 Live Score, 2nd Test: आखिरकार वहीं हुआ। फैंस 3-0 से सूपड़ा साफ होने का ख्वाब देख रहे थे। रोहित शर्मा की टीम सीरीज हारकर इतिहास कायम कर दिया। बांग्लादेश को हराने के बाद टीम इंडिया आसमान में उड़ रही थी। कीवी टीम ने लगातार दो मैच में मात देकर जमीन पर पटक दिया। बेंगलुरु में 8 विकेट से हार के बाद पुणे में भारतीय फैंस और टीम का सपना चकनाचूर हो गया। टीम तीसरे दिन ढेर हो गई। न्यूजीलैंड ने भारत में ऐतिहासिक जीत हासिल की। पहली बार न्यूजीलैंड ने 1955-56 के दौरे पर यहां सीरीज जीती थी। पिछले बारह साल में अपनी धरती पर पहली टेस्ट सीरीज में हार मिली है। भारत ने आखिरी बार 2012-13 सत्र में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज गंवाई थी।

New Zealand take an unassailable 2-0 lead as India lose their first Test series at home since 2012.#WTC25 | #INDvNZ 📝: https://t.co/Kl7qRDguyNpic.twitter.com/ASXLeqArG7 — ICC (@ICC) October 26, 2024

न्यूजीलैंड ने शनिवार को यहां दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन भारत को 113 रन से हराकर तीन मैच की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाई। इस तरह भारत ने पिछले 12 साल में अपनी धरती पर पहली टेस्ट सीरीज गंवा दी। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 259 रन बनाकर भारत को पहली पारी में 156 रन पर समेट दिया था। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 255 रन बनाकर भारत को जीत के लिए 359 रन का लक्ष्य दिया। लेकिन भारतीय टीम दूसरी पारी में 245 रन पर ढेर होकर सीरीज गंवा बैठी।

2ND Test. WICKET! 60.2: Ravindra Jadeja 42(84) ct Tim Southee b Ajaz Patel, India 245 all out https://t.co/3vf9Bwzgcd#INDvNZ@IDFCFIRSTBank — BCCI (@BCCI) October 26, 2024

इसके बाद से अपनी धरती पर लगातार 18 सीरीज जीती हैं। बेंगलुरु में पिछले टेस्ट में घरेलू मैच में अपने न्यूनतम स्कोर 46 रन पर सिमटने वाली भारतीय टीम न्यूजीलैंड से 36 साल में पहली बार अपने देश में टेस्ट हारी थी। भारत ने इंग्लैंड से 2012-13 सत्र में हारने के बाद अपनी सरजमीं पर टेस्ट सीरीज नहीं गंवाई थी।