T20 World Cup 2024: नंबर-3 पर सूर्यकुमार यादव करेंगे बल्लेबाजी!, पूर्व वेस्टइंडीज क्रिकेटर ब्रायन लारा ने क्या कहा

T20 World Cup 2024: टी-20 में सुर्यकुमार यादव अच्छे बल्लेबाज हैं और उन्हें टी-20 विश्व कप 2024 में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। यह कहना है वेस्टइंडीज क्रिकेटर ब्रायन लारा का।

By धीरज मिश्रा | Published: May 8, 2024 11:51 AM