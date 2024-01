दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, इस साल एल्गर के बाद टेस्ट छोड़ने वाले दूसरे खिलाड़ी

Highlights हेनरिक क्लासेन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज उनकी आखिरी टेस्ट सीरीज थी वनडे और टी 20 में दक्षिण अफ्रीका के लिए उपलब्ध रहेंगे

Heinrich Klaasen retire from Test cricket: दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। हालांकि वह वनडे और टी 20 में दक्षिण अफ्रीका के लिए उपलब्ध रहेंगे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग के लिए जाने जाने वाले क्लासेन ने 2019 और 2023 के बीच चार टेस्ट खेले। हाल ही उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिया था। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज उनकी आखिरी टेस्ट सीरीज थी।

भारत के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में संन्यास लेने वाले डीन एल्गर के बाद हेनरिक क्लासेन इस प्रारूप से संन्यास लेने वाले दूसरे वरिष्ठ खिलाड़ी हैं। भारत के खिलाफ हुई सीरीज में क्लासेन की जगह काइल वेरिन को चुना गया था। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट कोच शुक्री कॉनराड ने ये साफ किया था कि क्लासेन अभी भी उनकी योजनाओं का हिस्सा थे।

Just in: 🇿🇦 wicketkeeper-batter Heinrich Klaasen has announced his retirement from Test cricket



Full story 👉 https://t.co/bhDBRaEb0Hpic.twitter.com/YVEGu8pzQM