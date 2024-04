Rishabh Pant: 16 महीने पहले हुआ एक्सीडेंट, लंबा समय अस्पताल के बेड पर बिताया, IPL में किया धमाका, अब हुई विश्वकप की टीम में वापसी

Highlights टी20 विश्वकप के लिए भारतीय टीम में ऋषभ पंत की वापसी हुई है ऋषभ पंत के लिए ये वापसी किसी सपने के सच होने से कम नहीं है 16 महीने पहले एक गंभीर कार दुर्घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी ये पहली वापसी है

T20 World Cup: एक जून से शुरू होने वाले टी20 विश्वकप के लिए भारतीय टीम में ऋषभ पंत की वापसी हुई है। 30 अप्रैल को जब बीसीसीआई ने टीम की घोषणा की तो इसमें पंत का नाम विकेटकीपर के रूप में था। ऋषभ पंत के लिए ये वापसी किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। 16 महीने पहले एक गंभीर कार दुर्घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी ये पहली वापसी है। 26 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज पंत इस समय इंडियन प्रीमियर लीग में 11 मैचों में 398 रन बना चुके हैं।

दिसंबर 2022 में एक सड़क दुर्घटना के बाद पंत ने लंबा समय अस्पताल के बेड पर बिताया। लंबे इलाज के बाद ऋषभ पंत ने बैसाखी के सहारे धीरे-धीरे चलना शुरू किया। चोट के कारण पंत न तो 2023 का आईपीएल खेल सके न ही वनडे विश्वकप। लेकिन जब उन्होंने फिर क्रिकेट का बल्ला थामा तो अपनी वापसी को "किसी चमत्कार से कम नहीं" कहा था। पंत ने कहा कि जिस तरह की दुर्घटना मेरे साथ हुई, मैं भाग्यशाली हूं कि मैं जीवित हूं।

दुर्घटना में उनके दाहिने घुटने का लिगामेंट क्षतिग्रस्त हो गया था। कलाई और टखने में चोट लगी और उनकी पीठ पर बुरी तरह से खरोचें आईं। पंत के लिए वापसी करना बहुत चुनौतीपूर्ण था।

बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में उन्होंने रिहैब कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आईपीएल 2024 में पंत ने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान के रूम में वापसी की।

इस सीजन के अपने पहले ही मैच में पंत ने 32 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली। दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया। पंत 2017 से अब तक तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए कुल 129 मैच खेल चुके हैं। टी20 विश्वकप की टीम में पंत के साथ संजू सैमसन को भी विकेटकीपर के रूप में चुना गया है।

बता दें कि रोहित शर्मा को कप्तानी दी गई है जबकि हार्दिक पांड्या को उपकप्तान बनाया गया है। टीम में यशस्वी जायसवाल को जगह मिली है। शुभमन गिल जगह बनाने में कामयाब नहीं रहे हैं। बीसीसीआई द्वारा घोषित टीम में संजू सैमसन और ऋषभ पंत दो विकेटकीपर हैं। रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को टीम में शामिल किए जाने से स्पिनर्स की संख्या 4 हो गई है। चयनकर्ताओं ने केवल तीन फ्रंटलाइन तेज विकल्प चुने हैं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह पर तेज गेदबाजी की जिम्मेदारी है।

शिवम दुबे और युजवेंद्र चहल को आईपीएल में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। युजवेंद्र चहल राजस्थान रायल्स के लिए खेल रहे हैं जबकि चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए शिवम दुबे इस समय धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। युजवेंद्र चहल को पहली बार किसी विश्वकप की टीम में चुना गया है।

ऐसी है पूरी टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज

शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और अवेश खान को रिजर्व में रखा गया है।

🚨India’s squad for ICC Men’s T20 World Cup 2024 announced 🚨



Let's get ready to cheer for #TeamIndia#T20WorldCuppic.twitter.com/jIxsYeJkYW