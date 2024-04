T-20 विश्वकप से पहले न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम की जर्सी में हुआ बदलाव, यहां देखें

Highlights टी-20 विश्वकप से पहले दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की जर्सी बदल गई है न्यूजीलैंड की नई जर्सी 1990 में खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाली किट की याद दिलाती है वहीं, दक्षिण अफ्रीका भी इस दौड़ में पीछे नहीं, उनकी टीम की जर्सी में बदलाव हो गया

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका ने आगामी विश्वकप 2024 से पहले अपनी-अपनी नए रंग की जर्सी को सार्वजनिक किया। गौरतलब है कि विश्वकप आने वाली 1 जून से शुरू होगा, जहां दुनिया की महान क्रिकेट टीमें खिताबी जंग के लिए आमने-सामनें भिड़ेंगी।यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल इस बार वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेला जाना है।

हालांकि, जर्सी न्यूजीलैंड क्रिकेट के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा इसे दर्शाया गया, जिसमें टीम के कई प्लेयर नई जर्सी को पहने हुए दिखे। इस बार बदले हुए रंग की नई जर्सी न्यूजीलैंड के 1990 के दशक की किट की याद दिलाती है। टीम के इस फोटोशूट में मार्क चैपमैन, जेम्स नीशम, ईश सोढ़ी और टीम साउथी नजर आ रहे हैं।

The team's kit for the 2024 @T20WorldCup 🏏



Available at the NZC store from tomorrow. #T20WorldCuppic.twitter.com/T4Okjs2JIx