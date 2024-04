T20 World Cup: दक्षिण अफ्रीका ने टीम की घोषणा की, एडेन मार्कराम को कप्तान बनाया, दो चौंकाने वाले नाम, देखिए किसे मिली जगह

Highlights टी20 विश्वकप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने टीम की घोषणा कर दी है एडेन मार्कराम को कप्तान बनाया गया है रयान रिकेल्टन और ओटनील बार्टमैन को भी जगह मिली है

T20 World Cup 2024: एक जून से शुरू होने वाले टी20 विश्वकप के लिए दक्षिण अफ्रीका ने टीम की घोषणा कर दी है। एडेन मार्कराम को कप्तान बनाया गया है। टी20 कप्तान बनाए जाने के बाद एडेन मार्कराम पहली बार किसी आईसीसी आयोजन में दक्षिण अफ्रीका की कमान संभालेंगे। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाएगा।

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका की केंद्रीय अनुबंध सूची से बाहर किए गए एनरिक नॉर्त्जे और क्विंटन डी कॉक को भी टीम में जगह मिली है। एनरिक नॉर्त्जे पीठ की चोट के कारण सितंबर 2023 से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर हैं। हालांकि वह फिलहाल आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं। डी कॉक ने 2023 क्रिकेट विश्व कप के बाद वनडे से संन्यास की घोषणा की थी। उन्होंने पहले ही 2022 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था।

