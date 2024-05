T20 World Cup 2024: ओपनिंग करेंगे विराट कोहली, सौरव गांगुली की सलाह, इस बल्लेबाज की होगी छुट्टी

Highlights आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं विराट कोहली पूर्व खिलाड़ी सौरव गांगुली ने कहा, टी-20 में ओपन करे विराट कोहली सौरव ने कहा, टीम काफी अच्छी है 17 साल बाद जीत सकते हैं टी-20 विश्व कप

T20 World Cup 2024: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि जून में होने वाले टी-20 विश्व कप में विराट कोहली से ओपनिंग करानी चाहिए। विराट का आईपीएल फॉर्म गजब का है। ऐसे में अगर वह टीम के लिए ओपन करेंगे तो एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद मिलेगी। गांगुली ने कहा कि भारत ने टी20 विश्व कप के लिए संतुलित टीम चुनी है। यहां बताते चले कि कोहली ने आईपीएल में गजब का प्रदर्शन किया है। कोहली के नाम ऑरेंज कैप है।

Big Statement from Sourav Ganguly

"Virat Kohli should be picked as an opener for the T20 World Cup". (PTI)



