Hardik Pandya MI IPL 2024: रोहित की जगह हार्दिक कप्तान, हर मैच में फैंस किए हूटिंग, कोच बाउचर बोले- रन और विकेट में फेल, आने वाले समय में हल निकालना होगा...

Hardik Pandya MI IPL 2024: मुंबई इंडियंस के कोच मार्क बाउचर को आईपीएल के पूरे सत्र के दौरान प्रशंसकों द्वारा हार्दिक पंड्या की हूटिंग देखकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने स्वीकार किया कि इसका असर इस स्टार हरफनमौला के प्रदर्शन पर पड़ा जिसका टीम प्रबंधन को आने वाले समय में हल निकालना होगा। गुजरात टाइटंस के कप्तान के तौर पर दो सत्र में कामयाब रहने के बाद पंड्या इस सत्र में मुंबई इंडियंस के कप्तान के तौर पर लौटे। उन्हें पांच बार के चैम्पियन कप्तान रोहित शर्मा की जगह कमान सौंपे जाने से दर्शक काफी नाराज हुए।

बाउचर ने सत्र के आखिरी मैच में लखनऊ सुपर जाइंट्स से मिली हार के बाद कहा ,‘यह सब हूटिंग देखकर अच्छा नहीं लगा। हार्दिक के लिये बुरा लग रहा था। इस तरह की स्थिति से गुजरना कभी अच्छा नहीं होता।’ उन्होंने कहा ,‘मुझे लगता है कि कुछ चीजों का व्यक्तियों पर असर होता है और आखिर में टीम पर भी असर होता है।’

उन्होंने कहा ,‘उसे लेकर बहुत कुछ हो रहा था और शायद उसके दिमाग में भी यह चल रहा होगा जिससे बतौर कप्तान उसके लिये मुश्किल हालात थे। ड्रेसिंग रूम में सभी उसके साथ थे लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर इस तरह के हालात कठिन होते हैं।’ बाउचर ने कहा ,‘हमें इस पर बात करके भविष्य के लिये अच्छे फैसले लेने होंगे।

यह एक पेशेवर टीम है और खिलाड़ी, स्टाफ, हर किसी का आकलन प्रदर्शन के आधार पर होता है। अगर मैदान पर हो रही किसी चीज का असर टीम पर पड़ रहा है तो उसका हल निकालना होगा।’ उन्होंने कहा कि वह पंड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाये रखने के पक्षधर है लेकिन टीम के शर्मनाक प्रदर्शन का आकलन किया जायेगा और कोई जज्बाजी फैसला नहीं लिया जायेगा।