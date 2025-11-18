Ranji Highlights: ग्रुप बी में 21 अंक के साथ शीर्ष पर कर्नाटक, 5 मैच में 18 अंक लेकर दूसरे पायदान पर महाराष्ट्र, चंडीगढ़- पंजाब को पारी से हराया

Highlights शेट्टी (43 रन पर दो विकेट) का अच्छा साथ मिला। पहली पारी को आठ विकेट पर 547 रन पर घोषित किया था। चंडीगढ़ की टीम महज 140 रन पर आउट हो गयी।

हुबलीः स्पिनर श्रेयस गोपाल और शिखर शेट्टी की शानदार गेंदबाजी की बदौलत कर्नाटक ने मंगलवार को रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप बी मैच के तीसरे दिन चंडीगढ़ को पारी और 185 रनों से हरा दिया। चंडीगढ़ की टीम ने मैच के तीसरे दिन अपनी पहली पारी में चार विकेट पर 72 रन से आगे खेलना शुरू किया और कप्तान मनन वोहरा के नाबाद 106 रनों के बावजूद 222 रनों पर ढेर हो गई। लेग स्पिनर श्रेयस (73 रन पर सात विकेट) ने पहली पारी में चंडीगढ़ की बल्लेबाजी को तहस-नहस करने में अहम भूमिका निभाई। उन्हें शेट्टी (43 रन पर दो विकेट) का अच्छा साथ मिला।

कर्नाटक ने अपनी पहली पारी को आठ विकेट पर 547 रन पर घोषित किया था और 325 रन की बड़ी बढ़त लेने के बाद उसने चंडीगढ़ को फॉलोऑन देने में संकोच नहीं किया। बीस साल के बायें हाथ के स्पिनर शेट्टी ने दूसरी पारी में 61 रन देकर पांच विकेट जिससे चंडीगढ़ की टीम महज 140 रन पर आउट हो गयी।

इस पारी में श्रेयस ने 45 रन पर तीन विकेट लेकर सहायक की भूमिका निभाई। श्रेयस (10 विकेट) और शेट्टी (सात विकेट) ने इस तरह चंडीगढ़ के 20 में से 17 विकेट आपस में साझा किये। इस जीत से बोनस सहित सात अंक हासिल कर कर्नाटक ग्रुप बी में 21 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया।

महाराष्ट्र ने ग्रुप के एक अन्य मैच में पंजाब को पारी और 92 रन से हराया और पांच मैचों से 18 अंक के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। बाएं स्पिनर विक्की ओस्तवाल दूसरी पारी में 26 रन पर छह विकेट जबकि तेज गेंदबाज राजवर्धन हंगरगेकर ने पहली पारी में 44 रन पर पांच विकेट लेकर महाराष्ट्र को बड़ी जीत दिलाई।

मुल्लांपुर में खेले गये इस मैच में महाराष्ट्र के 350 रन के जवाब में पंजाब की टीम पहली पारी में 151 और फॉलोऑन करते हुए दूसरी पारी में 107 रन पर आउट हो गयी। सौराष्ट्र ने राजकोट में गोवा की पहली पारी को 358 रन पर समेटने के बाद फॉलोऑन दिया और दूसरी पारी में 77 रन पर दो विकेट लेकर अपना शिकंजा कस दिया।

सौराष्ट्र ने पहली पारी सात विकेट पर 587 रन पर घोषित की। गोवा अभी 150 रन पीछे है। इंदौर में केरल ने मध्य प्रदेश के खिलाफ दूसरी पारी में तीन विकेट पर 218 रन बनाकर अपनी बढत 315 रन तक पहुंचा ली। सचिन बेबी 81 और बाबा अपराजित 85 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली पारी में केरल के 281 रन के जवाब में मध्य प्रदेश ने 192 रन बनाये थे।

शाहबाज का शतक, शमी के दो विकेट से बंगाल लगातार चौथी जीत के करीब

ऑलराउंडर शाहबाज अहमद के शतक और मोहम्मद शमी के दो विकेट से बंगाल ने मंगलवार को यहां असम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी ग्रुप सी मैच के तीसरे दिन अपनी स्थिति मजबूत करके लगातार चौथी जीत की ओर कदम बढ़ाए। कल के चार विकेट पर 267 रन से आगे खेलते हुए बंगाल ने 442 रन बनाए।

शाहबाज ने अपने दूसरे प्रथम श्रेणी शतक के दौरान 122 गेंद में 11 चौकों और दो छक्कों से 101 रन की पारी खेलने के अलावा सुमंत गुप्ता (97) के साथ पांचवे विकेट के लिए 129 रन की साझेदारी की। असम ने पहली पारी में 200 रन बनाए थे जिससे बंगाल ने 242 रन की बढ़त हासिल की। मेहमान टीम ने अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट पर 98 रन बनाए हैं।

असम की टीम अब भी 144 रन से पीछे है जबकि उसके सात विकेट शेष हैं। बंगाल की नजरें लगातार दूसरे मैच में बोनस अंक के साथ जीत दर्ज करने पर टिकी हैं। असम की दूसरी पारी में भी शुरुआत खराब रही और दोनों सलामी बल्लेबाज ऋषव दास तथा प्रद्युन सैकिया खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे स्वरूपम पुरकायस्थ सिर्फ चार रन बना पाए।

शमी ने पारी की दूसरी गेंद पर दास को विकेट के पीछे कैच कराने के बाद अपने अगले ओवर में पुरकायस्थ को आउट किया। सूरज सिंधू जायसवाल ने सैकिया को पगबाधा किया। आठ रन पर तीन विकेट गंवाने के बाद डेनिश दास (नाबाद 63) और कप्तान सुमित घाडीगांवकर (नाबाद 30) ने दिन का खेल खत्म होने तक टीम को और झटके नहीं लगने दिए।

दोनों चौथे विकेट 90 रन की अटूट साझेदारी कर चुके हैं। वलसाड में बाएं हाथ के स्पिनर राज चौधरी ने दूसरी पारी में 35 रन पर पांच विकेट चटकाए जिससे रेलवे ने त्रिपुरा को पारी और 117 रन से हराया। त्रिपुरा की टीम पहली पारी में 136 रन की बना सकी थी जिसके जवाब में रेलवे ने मोहम्मद सैफ (158) और भार्गव मेराई (160) के शतक से नौ विकेट पर 446 रन बनाकर पारी घोषित की।

त्रिपुरा की टीम दूसरी पारी में भी 193 रन ही बना सकी और पारी के अंतर से हार गई। चौधरी ने मैच में 65 रन देकर नौ विकेट चटकाए। देहरादून में गुजरात के 344 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उत्तराखंड ने बिना विकेट खोए 43 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने पर आरव महाजन 27 जबकि भूपेन लालवानी 16 रन बनाकर खेल रहे थे।

उत्तराखंड को अब भी जीत के लिए 301 रन की दरकार है। इससे पहले गुजरात ने अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 291 रन बनाकर घोषित की। आर्य देसाई (80), जयमती पटेल (60) और उर्विल पटेल (58) ने गुजरात के लिए अर्धशतक जड़े। रोहतक में सेना की टीम हरियाणा के खिलाफ जीत की दहलीज पर है।

सेना के 378 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हरियाणा ने 136 रन तक छह विकेट गंवा दिए हैं। सेना ने इससे पहले अपनी दूसरी पारी सात विकेट पर 283 रन बनाकर घोषित की। रजत पालीवाल ने 61 जबकि विनीत धनखड़ ने नाबाद 57 रन बनाए।