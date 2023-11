PCB central contract list 2023: पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान को फायदा, वेतन को पीसीबी ने किया अपग्रेड, देखें खिलाड़ी की लिस्ट

Highlights पाकिस्तान ने विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बाद कई बदलाव किए हैं। पाकिस्तान ने टेस्ट में शान मसूद को नया कप्तान नियुक्त किया है। विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप 2023-25 चक्र के खत्म होने तक 15 नवंबर को टेस्ट कप्तानी सौंपी गई थी।

PCB central contract list 2023: वनडे विश्व कप के बाद द्विपक्षीय सीरीज शुरू हो गई है। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो गई है और पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना हो गई। पाकिस्तान ने विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बाद कई बदलाव किए हैं।

Pakistan Test skipper Shan Masood has received an elevation in the central contract list 👌https://t.co/JAGOlKiKDl