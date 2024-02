पथुम निसांका वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई बने, तेंदुलकर, सहवाग, गेल से आगे निकले

Highlights निसांका वनडे में 200 रन के आंकड़े तक पहुंचने वाले देश के पहले बल्लेबाज बने सलामी बल्लेबाज सिर्फ 139 गेंदों पर 210 रन बनाकर नाबाद रहे श्रीलंकाई बल्लेबाज का अब वनडे इतिहास में तीसरा सबसे तेज़ दोहरा शतक है

नई दिल्ली: श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने इतिहास रच दिया जब वह वनडे में 200 रन के आंकड़े तक पहुंचने वाले देश के पहले बल्लेबाज बने। पल्लेकेले में अफगानिस्तान के खिलाफ श्रृंखला के पहले एकदिवसीय मैच के दौरान निसांका ने इस प्रारूप में देश का पहला दोहरा शतक बनाया।

सलामी बल्लेबाज सिर्फ 139 गेंदों पर 210 रन बनाकर नाबाद रहे, उन्होंने 20 चौके और आठ छक्कों की शानदार पारी खेली और श्रीलंका को 381/3 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। निसांका का 210* वनडे इतिहास में पांचवां सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है, और वह दोहरा शतक बनाने के बाद बल्ला चलाने वाले पांचवें बल्लेबाज हैं।

