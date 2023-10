Highlights पाकिस्तान ने विपक्षी टीम नीदरलैंड को जीत के लिए 283 रनों का लक्ष्य दिया था जवाब में नीदरलैंड 41 ओवर में 205 रन पर आल आउट हो गई पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रउफ ने 9 ओवर में 43 देकर 3 विकेट लिए

ICC Cricket World Cup 2023: हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनैशनल स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 81 रनों से मात दी और जीत के साथ अपने वर्ल्डकप अभियान की शुरुआत की। पाकिस्तान ने विपक्षी टीम नीदरलैंड को जीत के लिए 283 रनों का लक्ष्य दिया था। जिसके जवाब में नीदरलैंड 41 ओवर में 205 रन पर आल आउट हो गई। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रउफ ने 3 विकेट लिए।

मैच में नीदरलैंड की तरफ से बास डी लीडे ने गेंद और बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया। लेकिन वह टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे। उन्होंने गेंदबाजी ने जहां 62 रन देकर पाकिस्तान के चार विकेट लिए। तो वहीं बल्ले से 67 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज विक्रमजीत सिंह ने 52 रन बनाए। इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा नीदरलैंड के बल्लेबाजों ने टीम को निराश किया, जिससे टीम को असफलता हाथ लगी।

मैच में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। सभी गेंदबाज विकेट लेने में सफल रहे। हसन अली ने सलामी बल्लेबाज मैक्स को आउट कर टीम को छठे ओवर में पहली सफलता दिलाई। उन्होंने दो विकेट चटकाए। स्पिन गेंदबाज शादाब खान ने अर्धशतकीय पारी खेल रहे विक्रमजीत को आउट किया। वहीं लीडे को मोहम्मद नवाज में चलता किया। शाहीन शाह अफरीदी, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज और शादाब खान ने एक-एक विकेट लिए।

