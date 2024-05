Video: ड्रेसिंग रूम से मैदान की तरफ जा रहे शाहीन अफरीदी को अफगान दर्शक ने दी गाली, आगबबूला हुआ पाक क्रिेकेटर, हुई तीखी नोकझोंक, देखे

Highlights अफरीदी मैच के दौरान एक बड़े मील के पत्थर पर पहुंच गए उन्होंने पाकिस्तान के लिए 300 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे कर लिए वह सभी प्रारूपों में 300 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के 12वें गेंदबाज हैं

IRE vs PAK, 2nd T20I: रविवार को डबलिन में आयरलैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जब शाहीन शाह अफरीदी मैदान पर एक प्रशंसक के साथ तीखी नोकझोंक में शामिल हो गए। मैच से पहले जब अफरीदी मैदान की ओर जा रहे थे तो एक अफगान प्रशंसक ने कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें गालियां दीं।

टीम के सुरक्षा प्रमुख को इसके बारे में सूचित करने से पहले 24 वर्षीय खिलाड़ी रुका और प्रशंसक से भिड़ गया। उन्होंने मैच के दौरान फिर से अफरीदी के साथ दुर्व्यवहार किया जिसके बाद सुरक्षा अधिकारी, जो पाकिस्तान टीम की प्रशिक्षण किट भी पहने हुए थे, ने उन्हें अकेला कर दिया और मैदान से बाहर खींच लिया। बता दें कि दोनों पड़ोसी मुस्लिम देशों के बीच ऐतिहासिक सीमा तनाव के कारण अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट प्रशंसकों के बीच कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे हैं।

Shaheen Afridi's bitter words to the Afghan fans while going to the ground from the dressing room.



Shaheen Afridi informed the security head about the matter.



After the incident, the Pakistani security head kicked the suspect out of the ground. pic.twitter.com/c7k6TsoeVu