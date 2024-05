Ire vs Pak, 2nd T20I 2024: रिजवान ने खोले हाथ, 46 गेंद और 75 नाबाद रन, चौके और छक्के की बारिश, पहले टी20 की हार का बदला चुकता, 7 विकेट से हराया, सीरीज 1-1 से बराबर

Highlights Ireland vs Pakistan, 2nd T20I 2024: लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही। Ireland vs Pakistan, 2nd T20I 2024: 10 गेंद में नाबाद 28 रन बनाकर टीम का स्कोर सात विकेट पर 193 रन तक पहुंचाया। Ireland vs Pakistan, 2nd T20I 2024: तीसरा टी20 मंगलवार को खेला जाएगा।

Ireland vs Pakistan, 2nd T20I 2024: पाकिस्तान ने पहले टी20 की हार का बदला चुकता करते हुए दूसरे मैच में आयरलैंड को सात विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। शुक्रवार को आयरलैंड ने पहले टी20 में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया था। यह आयरलैंड की टी20 प्रारूप में पाकिस्तान पर पहली जीत थी। रविवार को टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरे आयरलैंड ने तीन ओवर में 29 रन जोड़कर तेज शुरुआती की। तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने हालांकि चौथे ओवर में दोनों सलामी बल्लेबाजों पॉल स्टर्लिंग और एंड्रयू बॉलबिर्नी को पवेलियन भेज दिया।

Pakistan bounce back in the T20I series against Ireland after a splendid chase in the second match 👏



📝 #IREvPAK: https://t.co/9XkF6vkzPopic.twitter.com/PjLJiRrcs2 — ICC (@ICC) May 12, 2024

लोर्कान टकर और हैरी टेक्टर (32) ने तीसरे विकेट के लिए 62 रन जोड़कर पारी को संभाला। टकर ने 34 गेंद में 51 रन बनाए। कर्टिस कैंफर (22) और जॉर्ज डॉकरेल (15) ने उपयोगी पारियां खेली जबकि गैरेथ डेलानी ने 10 गेंद में नाबाद 28 रन बनाकर टीम का स्कोर सात विकेट पर 193 रन तक पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही।

A record has been set by Pakistan's captain ahead of the #T20WorldCup 👀



Details 👇https://t.co/zhW30DPBcz — ICC (@ICC) May 13, 2024

सैम अयूब पहले ही ओर में पवेलियन लौट गए जबकि कप्तान बाबर आजम दूसरे ओवर में खाता खोले बिना ग्राहम ह्यूम का शिकार बने। मोहम्मद रिजवान (46 गेंद में नाबाद 75) और फखर जमां (40 गेंद में 78 रन) ने हालांकि तीसरे विकेट के लिए 140 रन की साझेदारी करके आयरलैंड की जीत की उम्मीदों पर पारी फेर दिया। आजम खान ने इसके बाद 10 गेंद में नाबाद 30 रन की पारी खेलकर पाकिस्तान को 19 गेंद शेष रहते लक्ष्य तक पहुंचाया। तीसरा टी20 मंगलवार को खेला जाएगा।