IPL VS PSL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग को टक्कर देने की तैयारी में पाकिस्तान सुपर लीग, अप्रैल-मई 2025 में कराने की तैयारी, कमाई पर नजर, विदेशी खिलाड़ी को लेकर होंगे टकराव

Highlights IPL VS PSL 2025: यह तर्क दिया गया कि अगर पीएसएल अप्रैल-मई विंडो में आयोजित किया जाता है। IPL VS PSL 2025:ऐसे खिलाड़ी शामिल होंगे जिन्हें आईपीएल फ्रेंचाइजी ने नहीं चुना है। IPL VS PSL 2025: 2025, 2026 और उसके बाद का क्रिकेट कैलेंडर काफी व्यस्त है।

IPL VS PSL 2025:पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के लिए बनायी गयी विंडो (तय समय) का फायदा उठाकर पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) को उसी समय-सीमा में आयोजित करना चाहता है क्योंकि उस अवधि के दौरान बहुत कम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच होते हैं। पीसीबी ने शुक्रवार को कहा कि उसने पीएसएल फ्रेंचाइजी के साथ एक बैठक कर 2025 और 2026 में अप्रैल-मई विंडो में पीएसएल आयोजित करने के फायदों पर विस्तार से चर्चा की है। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा कि यह महसूस किया गया कि अप्रैल-मई विंडो में बहुत कम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट होता है और दुनिया के सभी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लीग के लिए उपलब्ध होंगे। सूत्र ने कहा, ‘‘ यह तर्क दिया गया कि अगर पीएसएल अप्रैल-मई विंडो में आयोजित किया जाता है।

तो इसमें दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। इसमें ऐसे खिलाड़ी शामिल होंगे जिन्हें आईपीएल फ्रेंचाइजी ने नहीं चुना है।’’ पीसीबी ने कहा कि उसने फ्रेंचाइजी मालिकों से कहा था कि वे मार्की खिलाड़ियों को साइन कर सकते हैं और बोर्ड वित्तीय सहित हर संभव तरीके से उनकी मदद करेगा।

सूत्र ने कहा, ‘‘ सामान्य धारणा यह है कि 2025, 2026 और उसके बाद का क्रिकेट कैलेंडर काफी व्यस्त है। इसके साथ ही अक्टूबर और फरवरी के बीच बहुत सारी लीग आयोजित की जा रही हैं ऐसे में आईपीएल द्वारा उपयोग की जाने वाली विंडो पीएसएल के लिए सबसे उपयुक्त होगी।

इससे कुछ समय के लिए दोनों लीग के बीच टकराव होगा लेकिन यह पीएसएल के लिए बेहतर होगा।’’ पीएसएल को 2016 में दुबई में लॉन्च किया गया था और 2025 में 10 साल पूरे हो जाएंगे। यह आम तौर पर फरवरी और मार्च के बीच आयोजित किया जाता है।