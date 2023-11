PAK VS BAN ICC World Cup 2023: पाकिस्तान-बांग्लादेश मैच के दौरान हंगामा, कोलकाता में फलस्तीनी झंडा लहराने पर चार लोग अरेस्ट

Highlights पुलिस के मुताबिक चारों को मैदान पुलिस थाने में अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया। गेट संख्या छह और ब्लॉक जी1 के पास फलस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में हिरासत में लिया था। ईडन गार्डन्स में तैनात पुलिसकर्मी पहले तो समझ ही नहीं पाए कि प्रदर्शनकारी क्या कर रहे हैं।

PAK VS BAN ICC World Cup 2023: ईडन गार्डन्स स्टेडियम में मंगलवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच विश्व कप क्रिकेट मैच के दौरान फलस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में चार लोगों को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि, पूछताछ के बाद सभी को छोड़ दिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

Four people have been detained after the Palestinian flag was raised during the #CricketWorldCup2023 match between Pakistan and Bangladesh in Kolkata's Eden Garden#IsraelPalestineConflictpic.twitter.com/ZFZd3U5vFh