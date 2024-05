Israel–Hamas war: शनि लौक का शव मिला, हत्या के बाद अर्धनग्न अवस्था में सड़कों पर घसीटा गया था, गाजा से दो अन्य बंधकों के शव भी बरामद

Highlights जिन तीन लोगों का शव बरामद हुआ उनमें शनि लौक भी शामिल उनके शव को अर्धनग्न अवस्था में सड़कों पर घसीटा गया था हमास के आतंकियों ने शनि लौक के साथ अमानवीय हिंसा की थी और उनके पैर तोड़ दिये थे

Israel–Hamas war: इज़रायल रक्षा बल (आईडीएफ) का कहना है कि सैनिकों ने गाजा से तीन बंधकों के शव बरामद किए हैं। इसमें कहा गया है कि ये शव शनि लौक, अमित बुस्किला और इत्ज़ाक गेलेरेन्टर के थे। आईडीएफ ने कहा कि 7 अक्टूबर को उनकी हत्या कर दी गई और शरीर को गाजा ले जाया गया था। शव हमास की सुरंग में पाए गए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के बंदूकधारियों ने इज़रायल में घुसकर कत्लेआम किया था। हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए थे। वे 252 अन्य लोगों को बंधक के रूप में गाजा वापस ले गए।

इज़रायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस खबर को दिल तोड़ने वाली बताया है। उन्होंने कहा कि हम अपने सभी बंधकों, जीवित और मृत सभी को वापस ले आएंगे। आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि रात भर के अभियान में शव बरामद कर लिए गए। सेना ने गाजा में हिरासत में लिए गए हमास के आतंकियों से मिली खुफिया जानकारी पर कार्रवाई की थी।

जिन तीन पीड़ितों के शव मिले हैं उनको क्षिणी इज़रायल में नोवा फेस्टिवल के दौरान नरसंहार स्थल के पास एक चौराहे पर मार दिया गया था। इसके बाद हमास के लड़ाके शवों को ट्रक में डालकर गाजा ले गए। नोवा फेस्टिवल के दौरान हमास आतंकियों ने 360 से अधिक लोगों को मार दिया था। 250 के लगभग लोगों को बंधक बना कर गाजा ले गए थे जिनमें से लगभग 125 बंधकों का पता नहीं चल पाया है। अन्य को रिहा कर दिया गया है या बचा लिया गया है।

