NZ CWC ODI World Cup 2023: न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज दायीं हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण वनडे विश्व कप से बाहर, इस खिलाड़ी को किया शामिल

Highlights उबरने में कम से कम दो से चार हफ्तों का समय लगेगा। मुख्य कोच गैरी स्टीड ने बेंगलुरु में कहा, ‘हम उसके लिए काफी निराश हैं।’ फरवरी में 28 वर्षीय जैमीसन की सर्जरी हुई थी।

NZ CWC ODI World Cup 2023: न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हैनरी दायीं हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण शुक्रवार को वनडे विश्व कप से बाहर हो गये और उनकी जगह काइल जैमीसन को शामिल किया गया। पुणे में बुधवार को न्यूजीलैंड के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान 31 वर्षीय हैनरी को यह चोट लगी थी और एमआरआई स्कैन में भी पुष्टि हो गयी कि उन्हें ‘ग्रेड टू’ की चोट लगी है।

जिससे उबरने में उन्हें कम से कम दो से चार हफ्तों का समय लगेगा। न्यूजीलैंड के मुख्य कोच गैरी स्टीड ने बेंगलुरु में कहा, ‘हम उसके लिए काफी निराश हैं।’ उन्होंने कहा, ‘‘मैट काफी लंबे समय से हमारी वनडे टीम का अहम हिस्सा रहा है और जब टूर्नामेंट अंतिम छोर की ओर बढ़ रहा है तो उसे इससे बाहर होते हुए देखना काफी निराशाजनक है।’’

🚨 JUST IN: New Zealand replacement named as experienced pacer is ruled out of #CWC23 . Details 👇 https://t.co/HThGoPATs9

उन्होंने कहा, ‘‘वह पिछले कुछ वर्षों से आईसीसी रैंकिंग के शीर्ष 10 वनडे गेंदबाजों में शामिल रहा है। हमें उसके अनुभव की कमी खलेगी। ’’ जैमीसन गुरुवार को बेंगलुरु पहुंचे और उनके शुक्रवार को टीम के साथ ट्रेनिंग करने की उम्मीद है। फरवरी में 28 वर्षीय जैमीसन की सर्जरी हुई थी।

टूर्नामेंट से पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ पूरे दो हफ्ते ट्रेनिंग की थी जब उन्हें टिम साउदी के कवर के तौर पर बुलाया गया था। स्टीड ने कहा कि जैमीसन पाकिस्तान के खिलाफ शनिवार को होने वाले मैच के लिए तैयार है। लगातार तीन हार के बाद न्यूजीलैंड इस समय तालिका में चौथे स्थान पर है और उसके पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ दो लीग मुकाबले बचे हैं।

