Joe Root 32nd century: 32 वां टेस्ट शतक, विलियमसन और स्मिथ की बराबरी, पीछे छूटे कोहली, यहां देखिए टॉप सूची

Highlights Joe Root 32nd century: सर्वाधिक शतकों के एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड से सिर्फ एक शतक दूर हैं। Joe Root 32nd century: शिवनारायण चंद्रपॉल को भी पीछे छोड़ दिया और वर्तमान में 8वें स्थान पर हैं। Joe Root 32nd century: चौका लगाकर इंडीज के खिलाफ छठा शतक पूरा करने में सफल रहे।

Joe Root 32nd century: इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार शतक के साथ रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। जो रूट ने ट्रेंट ब्रिज में अपना 32 वां टेस्ट शतक दर्ज किया। सबसे अधिक टेस्ट शतक बनाने के केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ के शतक की बराबरी की। रूट 158 गेंदों में अल्जारी जोसेफ की गेंद पर चौका लगाकर इंडीज के खिलाफ छठा शतक पूरा करने में सफल रहे। रूट के नाम अब 142 टेस्ट मैचों में 32 शतक हैं और वह इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक शतकों के एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड से सिर्फ एक शतक दूर हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रनों के मामले में शिवनारायण चंद्रपॉल को भी पीछे छोड़ दिया और वर्तमान में आठवें स्थान पर हैं।

Hold the pose, Joe 🔥



That's some way to hit three figures 👏

सर्वाधिक टेस्ट शतकः

1.केन विलियमसन (न्यूजीलैंड)- 176 टेस्ट पारी,32 शतक

2. स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)- 195 टेस्ट पारी, 32 शतक

3. जो रूट (इंग्लैंड)- 260 टेस्ट पारी, 32 शतक

4. विराट कोहली (भारत)- 191 टेस्ट पारी, 29 शतक

5. चेतेश्वर पुजारा (भारत)-176 टेस्ट पारी, 19 शतक।

Three modern day greats tied on 32 Test centuries following Joe Root's heroics at Trent Bridge 💥



रूट 178 गेंदों पर दस चौकों की मदद से 122 रन बनाकर आउट हुए। इस बीच, रूट ने अपने पांचवें शतक के साथ ट्रेंट ब्रिज में सर्वाधिक टेस्ट शतकों के पूर्व क्रिकेटरों डेनिस कॉम्पटन और माइक एथरटन के संयुक्त रिकॉर्ड की भी बराबरी की। 32 टेस्ट शतक तक पहुंचने के लिए 260 पारी का सहारा लिया।

इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज के लिए सर्वाधिक टेस्ट शतकः

6 - कॉलिन काउड्रे

6 - एलन लैम्ब

6 - एंड्रयू स्ट्रॉस

6 - एलिस्टेयर कुक

6 - जो रूट*।

With his hundred against West Indies in the second Test, Joe Root sits one behind Alastair Cook in the all-time England record for most Test centuries 👊



सर्वाधिक पारियों में 32 टेस्ट शतकः

273-एलिस्टेयर कुक

261 - राहुल द्रविड़

260 - जो रूट*

251 - स्टीव वॉ

235 - एम जयवर्धने।

🔥 177 runs

💯 Two centuries

🌪️ Mark Wood's express pace



टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रनः

सचिन तेंदुलकरः 15921

रिकी पोंटिंगः 13378

जैक्स कैलिसः 13289

राहुल द्रविड़ः 13288

एलिस्टेयर कुकः 12472

कुमार संगकाराः 12400

ब्रायन लाराः 11953

जो रूटः 11940

शिवनारायण चंद्रपॉलः 11867