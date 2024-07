WTC Points Table: वेस्टइंडीज पर 241 रन से जीत, डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में फेरबदल, नंबर-1 पर टीम इंडिया, देखें टॉप-9 देश की सूची

Highlights WTC Points Table: तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। WTC Points Table: 23 ओवरों में सभी 10 विकेट खोकर 143 रन पर सिमट गई। WTC Points Table: तीसरा मैच 26 जुलाई से खेला जाएगा।

WTC Points Table: इंग्लैंड ने ट्रेंट ब्रिज में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 241 रन से मसल दिया। तीन मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 2-0 से आगे हो गया। तीसरा मैच 26 जुलाई से खेला जाएगा। वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 385 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन चौथे दिन 23 ओवरों में सभी 10 विकेट खोकर 143 रन पर सिमट गई। 20 वर्षीय ऑफ स्पिनर शोएब बशीर ने 41 रन देकर 5 विकेट झटके। इससे पहले, जो रूट (122) और हैरी ब्रूक (109) की यॉर्कशायर जोड़ी ने इंग्लैंड की दूसरी पारी में 425 रन बनाए। इंग्लैंड के 416 के जवाब में इंडीज ने पहली पारी में 457 रन बनाकर 41 रन की बढ़त ली थी।

टेस्ट सीरीज में लगातार दूसरी हार के बाद वेस्टइंडीज आखिरी स्थान पर खिसक गया। 12 मैचों के बाद इंग्लैंड के पास पांच जीत, छह हार और एक ड्रॉ के साथ 31.25 प्रतिशत अंक हैं, जबकि वेस्टइंडीज के अब तक छह मैचों में एक जीत, चार हार और एक ड्रॉ के साथ 22.22 प्रतिशत अंक हैं।

इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट के बाद डब्ल्यूटीसी अंक तालिकाः

1. भारतः 68.51

2. ऑस्ट्रेलियाः 62.50

3. न्यूज़ीलैंडः 50

4. श्रीलंकाः 50

5. पाकिस्तानः 36.67

6. इंग्लैंडः 31.25

7. दक्षिण अफ्रीकाः 25

8. बांग्लादेशः 25

9. वेस्ट इंडीजः 22.22

लॉर्ड्स में पहले टेस्ट में पारी और 114 रन की हार के दौरान दो बार सस्ते में आउट हो गए थे। इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप को पहली पारी में बनाए गए 121 रन सहित कुल 172 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इंग्लैंड ने पहली पारी में 416 रन बनाए थे, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 457 रन बनाकर 41 रन की बढ़त हासिल की थी।

संक्षिप्त स्कोरः

इंग्लैंड पहली पारी 416 (ओ पोप 121, बी डकेट 71, बी स्टोक्स 69; ए जोसेफ 3-98)

वेस्ट इंडीज पहली पारी 457 (के हॉज 120, जे डा सिल्वा 82 नंबर, ए अथानाज़ 82; सी वोक्स 4-84)

इंग्लैंड दूसरी पारी 425 (जे रूट 122, एच ब्रुक 109, बी डकेट 76, ओ पोप 51; जे सील्स 4-97)

वेस्टइंडीज दूसरी पारी 143 (एस बशीर 5-41)

नतीजा: इंग्लैंड 241 रनों से जीता

सीरीज: तीन मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 2-0 से आगे।