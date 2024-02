New Zealand vs South Africa, 1st Test 2024: बड़े खिलाड़ी एसए20 लीग में बिजी!, न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को बुरी तरह से रौंदा, 281 रन से हराकर सीरीज में 1-0 से आगे

Highlights न्यूजीलैंड ने 349 रन की बढ़त के बाद भी दक्षिण अफ्रीका को फॉलोऑन नहीं कराया। दक्षिण अफ्रीका के लिए कीगन पीटरसन ने सबसे ज्यादा 45 रन का योगदान दिया। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने चार विकेट पर 179 रन बनाकर पारी घोषित किया।

New Zealand vs South Africa, 1st Test 2024: न्यूजीलैंड ने दो मैचों की सीरीज के शुरुआती टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को बुरी तरह से रौंद दिया। पहले मैच कीवी टीम ने 281 रन से जीत दर्ज की और सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। दूसरा टेस्ट 13 फरवरी से खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के सभी बड़े खिलाड़ी एसए20 लीग में बिजी हैं। आपको बता दें कि एसए20 लीग फाइनल 10 फरवरी को है। पहली पारी में दोहरा शतक जड़ने वाले रचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ ज मैच घोषित किया गया। पहली पारी में न्यूजीलैंड के 511 रन के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम महज 162 रन पर आउट हो गई।

