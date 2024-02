New Zealand vs Australia 2024: सीएसके ओपनर पहले टेस्ट से बाहर, इस खिलाड़ी को किया शामिल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यूजीलैंड को झटका, कमिंस ने टीम की घोषणा की

Highlights सीरीज का दूसरा टेस्ट 8 मार्च से क्राइस्टचर्च में शुरू होगा। रचिन रविंद्र को न्यूजीलैंड टीम में जगह दी गई है। डी कोंवे को दूसरे टी20 मैच में अंगूठे में चोट लगी थी।

New Zealand vs Australia, 1st Test 2024: न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। दो मैच की सीरीज 29 फरवरी से शुरू हो रही है। पहला टेस्ट 29 फरवरी से 4 मार्च तक खेला जाएगा। दूसरा मैच 8 से 12 मार्च के बीच खेला जाएगा। इस बीच न्यूजीलैंड टीम को बड़ा झटका लगा है। वेलिंगटन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट में सलामी बल्लेबाज डेवोन कोंवे नहीं खेलेंगे। बाएं हाथ का बल्लेबाज अभी भी बाएं अंगूठे में लगी चोट से जूझ रहा है। टीम प्रबंधन ने हेनरी निकोल्स को टीम में बुलाया है। विल यंग ओपनिंग कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे पहले क्रिकेट टेस्ट के लिये रचिन रविंद्र को न्यूजीलैंड टीम में जगह दी गई है। कोंवे को दूसरे टी20 मैच में अंगूठे में चोट लगी थी।

