NZ TOUR OF PAK 2024: विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड टीम में बड़ा बदलाव, पाकिस्तान के खिलाफ इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान, 5 मैचों की टी-20 सीरीज

NEW ZEALAND TOUR OF PAKISTAN 2024:आईसीसी टी-20 विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड टीम में बड़ा बदलाव किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ पांच मैच की टी20 सीरीज के लिए ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल को कप्तान नियुक्त किया है। ब्रेसवेल पहली बार न्यूजीलैंड का नेतृत्व करेंगे। चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। टिम रॉबिन्सन को पहली बार टीम में शामिल किया गया है और टीम में विल ओ'रूर्के भी शामिल हैं, जो इस प्रारूप में अनकैप्ड हैं। आईपीएल के कारण कई खिलाड़ी इस सीरीज में उपलब्ध नहीं है। ट्रेंट बोल्ट, डेवोन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिच सेंटनर और केन विलियमसन आईपीएल में अलग-अलग टीमों का हिस्सा हैं।

