आईपीएल के नए शेड्यूल के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया बयान, अपने खिलाड़ियों को भारत भेजने पर कही ये बात

IPL 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर समझौता होने के बाद बीसीसीआई फिर से आईपीएल मैच शुरू करने जा रहा है। इस बार 2025 के सीजन के बाकी बचे मैचों को टीमें खेलने वाली है। 17 मई को फिर शुरू होने जा रहे आईपीएल के लिए सभी विदेशी खिलाड़ियों को फिर से भारत बुलाया जा रहा है। हालांकि, पाकिस्तान और भारत के तनाव के कारण विदेशी खिलाड़ियों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है।

रिपोर्टों से पता चला है कि जोश हेज़लवुड और मिशेल स्टार्क जैसे खिलाड़ी आईपीएल के शेष सीजन के लिए भारत लौटने की संभावना नहीं रखते हैं, जबकि कुछ अन्य खिलाड़ियों ने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है।

इस बीच, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने खिलाड़ियों के एक बयान जारी किया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बयान में कहा, "शनिवार को आईपीएल फिर से शुरू होने की घोषणा के बाद, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों को उनके व्यक्तिगत निर्णयों में समर्थन देगा कि वे भारत लौटना चाहते हैं या नहीं।"

