INDIA vs ENGLAND: कुलदीप यादव ने इंटरनेशनल करियर में लगाया पहला छक्का

Highlights कुलदीप यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ लगाया छक्का इंटरनेशनल करियर में कुलदीप के नाम पहला छक्का कुलदीप ने धैर्य के साथ की बल्लेबाजी

INDIA vs ENGLAND: टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन अपने इंटरनेशनल करियर में पहला छक्का लगाया है। कुलदीप तीसरे दिन भारत के दूसरे विकेट के गिरने के बाद नाइट वॉचमैन की भूमिका में भेजे गए थे। चौथे दिन उन्होंने चौके-छक्के लगाकर टीम मैनेजमेंट के भरोसे को भी बरकरार रखा है।

First six for Kuldeep Yadav in International cricket. 🔥



- What an improvement in his batting...!!!!pic.twitter.com/gpNGlAEIW9