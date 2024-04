KKR vs DC Score IPL 2024: शाम 7.30 बजे से चौके और छक्के की बारिश, जेक फ्रेसर-मैकगुर्क दिखाएंगे जलवा, जानें लाइव मैच कहां देखें

Highlights KKR vs DC Score IPL 2024: शाम 7 बजे टॉस होगा और 7.30 बजे से चौके और छक्के की बारिश होगी। KKR vs DC Score IPL 2024: दिल्ली की टीम 10 मैच में 5 जीत और 5 हार के साथ 10 अंक लेकर छठे स्थान पर है। KKR vs DC Score IPL 2024: केकेआर की टीम 8 मैच में 5 जीत और 3 हार के साथ 10 अंक लेकर दूसरे पायदान पर है।

KKR vs DC, 47th Match Live Cricket Score IPL 2024: कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) सोमवार को ईडन गार्डन्स में छठे स्थान पर मौजूद दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की मेजबानी करेगी। शाम 7 बजे टॉस होगा और 7.30 बजे से चौके और छक्के की बारिश होगी। आप जियो (Jio Cinema) पर आनंद ले सकते हैं। केकेआर की टीम 8 मैच में 5 जीत और 3 हार के साथ 10 अंक लेकर दूसरे पायदान पर है और दिल्ली की टीम 10 मैच में 5 जीत और 5 हार के साथ 10 अंक लेकर छठे स्थान पर है। आस्ट्रेलिया के जेक फ्रेसर मैकगुर्क से केकेआर खिलाड़ी को बचना होगा।

आमने-सामने के आँकड़े हैंः

आईपीएल में केकेआर बनाम डीसी आमने-सामने खेले गए मैच: 33

दिल्ली कैपिटल्स: 15

कोलकाता नाइट राइडर्स: 17

कोई परिणाम नहीं: 1

टीम इस प्रकार हैं:

कोलकाता नाइट राइडर्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), केएस भरत, रहमानुल्लाह गुरबाज, रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, शेरफेन रदरफोर्ड, मनीष पांडे, आंद्रे रसेल, नीतिश राणा, वेंकटेश अय्यर, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, चेतन सकारिया, हर्षित राणा, सुयश शर्मा, मिशेल स्टार्क, दुष्मंथा चमीरा, साकिब हुसैन और मुजीब उर रहमान।

दिल्ली कैपिटल्स: ऋषभ पंत (कप्तान), डेविड वार्नर, अभिषेक पोरेल, रिकी भुई, यश ढुल, शाई होप, पृथ्वी साव, ट्रिस्टन स्टब्स, कुमार कुशाग्र, स्वास्तिक चिकारा, इशांत शर्मा, झाय रिचर्डसन, रसिख दार सलाम, विक्की ओस्टवाल, एनरिच नोर्किया, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, प्रवीण दुबे, खलील अहमद, सुमित कुमार, अक्षर पटेल, गुलबदीन नैब, ललित यादव, जेक फ्रेसर-मैकगुर्क।

आत्मविश्वास से भरी दिल्ली कैपिटल्स और मैकगुर्क से सतर्क रहना चाहेगी केकेआर

पिछले पांच में से चार मैच में जीत हासिल कर आत्मविश्वास से भरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम सोमवार को यहां होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की कमजोर गेंदबाजी का फायदा उठाकर तालिका में शीर्ष चार में पहुंचने की कोशिश करेगी। ऋषभ पंत की अगुआई वाली टीम धीरे धीरे अपनी कमियों में सुधार करके अब मजबूत टीम की तरह खेल रही है।

वहीं गौतम गंभीर के मार्गदर्शन वाली टीम केकेआर को पिछले पांच मैच में से तीन में हार का मुंह देखना पड़ा है जिसके लिए उसकी गेंदबाजी जिम्मेदारी रही। लुंगी एनगिडी की जगह शामिल किये गये आस्ट्रेलिया के जेक फ्रेसर मैकगुर्क शीर्ष क्रम में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से खुद को ‘एक्स फैक्टर’ साबित कर चुके हैं।

22 साल के इस ‘पावर हिटर’ ने अपने शानदार शॉट्स से पांच मैच में 237.50 के स्ट्राइक रेट से 247 रन बनाकर आईपीएल में तहलका मचा दिया है। जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज के खिलाफ आक्रामकता से रन जुटाना उनका कौशल दिखाता है। मैकगुर्क ने मुंबई इंडियंस के इस तेज गेंदबाज की पहली ही गेंद को छक्के के लिये भेजकर अपनी मानसिक मजबूती की झलक दिखायी जिससे बुमराह ने अपने पहले ही ओवर में 18 रन लुटा दिये। इस सत्र में बुमराह का यह पहला ओवर रहा जिसमें उन्होंने इतने रन गंवाये हों।

इससे दिल्ली कैपिटल्स ने शनिवार को मुंबई इंडियंस को 10 रन से पराजित किया। मैकगुर्क ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 27 गेंद में 84 रन बना डाले और वह ईडन गार्डंस पर बल्लेबाजों के मुफीद परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे जिस पर पंजाब किंग्स और केकेआर ने मिलकर 523 रन बनाये थे जिसमें रिकॉर्ड 42 छक्के लगे थे।

पंजाब किंग्स ने 262 रन के रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा किया था। लेकिन दिल्ली की बल्लेबाजी सिर्फ मैकगुर्क तक ही सीमित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के ट्रिस्टन स्टब्स ने भी अपनी ‘पावर हिटिंग’ से सभी को हैरान किया जब उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 25 गेंद में नाबाद 48 रन जड़े। वहीं कप्तान पंत प्रत्येक मैच के साथ तेजी से प्रगति कर रहे हैं जिससे दिल्ली कैपिटल्स के शीर्ष पांच बल्लेबाज मैकगुर्क, अभिषेक पोरेल, शाई होप, पंत और स्टब्स केकेआर की गेंदबाजी के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं।

केकेआर ने चोटिल मिचेल स्टार्क की जगह श्रीलंकाई तेज गेंदबाज दुष्मंता चमीरा को शामिल किया लेकिन उन्होंने टीम के लिए पदार्पण में प्रत्येक ओवर 16 रन लुटाये। स्पिनर सुनील नारायण को छोड़कर केकेआर का कोई भी गेंदबाज प्रभावित नहीं कर सका। केकेआर को सबसे बड़ी निराशा आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी स्टार्क से मिल रही है।

टीम उम्मीद करेगी यह आस्ट्रेलियाई जल्द ही अंगूठे की चोट से उबरकर लय में आ जाये। दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी में कुलदीप यादव कोलकाता की टीम को अपनी काबिलियत दिखाना चाहेंगे क्योंकि तब वह केकेआर में थे तो दिनेश कार्तिक की अगुआई में उन्हें मौका नहीं दिया गया था।

कुलदीप और बायें हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल मजबूत स्पिन जोड़ी है। हालांकि घरेलू टीम के लिए कुछ सकारात्मक चीजें हैं जिसमें नारायण की बल्लेबाजी में शानदार फॉर्म शामिल है जिन्होंने आठ मैच में दो अर्धशतक और एक शतक से 357 रन बनाये हैं। नारायण और फिल सॉल्ट ने शीर्ष क्रम में केकेआर के लिए काफी रन जुटाये हैं।

लेकिन अंगकृष रघुवंशी, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल और रमनदीप सिंह को और रन बनाकर योगदान करना होगा। इस मैच के बाद केकेआर को मुंबई और लखनऊ की टीम से भिड़ना है तो वह इन मुश्किल मुकाबलों से पहले एक जीत दर्ज कर खुद को प्लेऑफ की दौड़ में रखना चाहेगी।