'T20 में विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह कोई नहीं ले सकता', दोनों के संन्यास पर बोले कपिल देव

Kapil dev on Kohli and Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और पूर्व कप्तान कपिल देव पहली बार रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास पर बोले। इसमें उन्होंने कहा कि दोनों का स्थान कोई नहीं टी-20 फॉर्मेट में नहीं ले सकता है। वो आगे कहते हैं कि कोई किसी की जगह नहीं ले तो सकता है, लेकिन हर किसी को अपना क्रिकेट खेलना होगा। वो यही नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी की तरह, विराट और रोहित की जगह कोई नहीं ले सकता।

गौरतलब है कि रोहित और कोहली ने टी-20 वर्ल्ड कप के बाद टी-20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर दिया था। कोहली और रोहित के संन्यास के ऐलान के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर में अब इन दो दिग्गज बल्लेबाजों की भरपाई कैसे हो पाएगी। इसको लेकर अब पूर्व कप्तान और भारत को पहली बार विश्व विजेता बनाने वाले कप्तान कपिल देव ने अपनी राय देते हुए यह कह दिया।

Former Indian World Cup winning captain Kapil Dev says, "No one take place of Rohit Sharma and Virat Kohli in the T2OIs. No one can take place of anyone, everyone has to play their own cricket. Just Like Sachin Tendulkar and MS Dhoni , no one can take place of… pic.twitter.com/9zGug5Uau7