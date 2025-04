IPL 2025: भुवनेश्वर कुमार ने रचा इतिहास, बल्लेबाजों के छुड़ाए पसीने; IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बने दूसरे गेंदबाज

IPL 2025: भारतीय क्रिकेटरभुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल में शानदार बॉलिंग करते हुए इतिहास रच दिया है। वह आईपीएल के इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बन गए हैं। दाएं हाथ के इस तेज़ गेंदबाज़ ने रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की दिल्ली कैपिटल्स पर शानदार जीत के दौरान यह उपलब्धि हासिल की।

भुवनेश्वर ने मुकाबले के दौरान केएल राहुल (41), ट्रिस्टन स्टब्स (34) और आशुतोष शर्मा (2) सहित तीन अहम विकेट लिए, जिससे आरसीबी ने डीसी को 162/8 के औसत स्कोर पर रोक दिया। भुवनेश्वर ने सबसे पहले लेग स्पिनर पीयूष चावला के साथ 192 विकेट लेकर बराबरी की, जब उन्होंने 17वें ओवर में आशुतोष को आउट किया।

35 वर्षीय खिलाड़ी ने इसके बाद चावला को पीछे छोड़ा, जब उन्होंने डीसी पारी की आखिरी गेंद पर स्टब्स को आउट किया और 185 मैचों में अपने विकेटों की संख्या 193 पर पहुंचा दी। अब वह युजवेंद्र चहल से पीछे हैं, जो आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों की सूची में सबसे आगे हैं, जिन्होंने अब तक 169 मैचों में 214 विकेट लिए हैं।

भुवनेश्वर आईपीएल के शीर्ष पांच विकेट लेने वालों में एकमात्र तेज गेंदबाज हैं, जिसमें स्पिनरों का दबदबा है। सुनील नरेन (187 विकेट) और रविचंद्रन अश्विन (185 विकेट) इस सूची में क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। भुवनेश्वर ने इस आईपीएल में अब तक 9 मैचों में 12 विकेट लिए हैं, जिसमें आरसीबी का शानदार प्रदर्शन रहा है, जिसने राष्ट्रीय राजधानी में अपनी हालिया जीत के बाद शीर्ष स्थान हासिल किया है।

Bhuvneshwar Kumar becomes the second leading wicket-taker in IPL history 🔥#IPL2025#DCvsRCB#BhuvneshwarKumar#RoyalChallengersBengaluru#cricketpic.twitter.com/ED7fFpK1pT