SA vs WI 2023: 94 रन देकर 8 विकेट, वेस्टइंडीज खिलाड़ी रन को तरसे, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 100 विकेट पूरे, यहां देखें टॉप 5 लिस्ट

Highlights दक्षिण अफ्रीका ने पहला टेस्ट 87 रन से जीत ली। दक्षिण अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। सीरीज का दूसरा मैच 8-12 मार्च को खेला जाएगा।

South Africa vs West Indies 2023: दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने पहले टेस्ट में कमाल का प्रदर्शन किया। दोनों पारी में 94 रन देकर 8 विकेट झटके। दक्षिण अफ्रीका ने पहला टेस्ट 87 रन से जीत ली। दक्षिण अफ्रीका ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 100 विकेट भी पूरे किए। सिर्फ 5वें गेंदबाज हैं।

नाथन लियोनः 136

रविचंद्रन अश्विनः 124

पैट कमिंसः 123

स्टुअर्ट ब्रॉडः 112

कागिसो रबाडाः 100।

सीरीज का दूसरा मैच 8-12 मार्च को खेला जाएगा। एडेन माकराम को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। रबाडा ने पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में 6 विकेट निकाले। रबाडा के छह विकेट से वेस्टइंडीज की टीम जीत के लिये 247 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 159 रन पर सिमट गयी।

Kagiso Rabada joins an exclusive club 🙌 More on his latest six-wicket haul ➡️ https://t.co/Kitdb48U2y #WTC23 | #SAvWI pic.twitter.com/gRnqpUw3hZ

उसके लिये जर्मेन ब्लैकवुड की 79 रन की पारी भी काम नहीं आ सकी। तेज गेंदबाजों के मुफीद सेंचुरियन की पिच पर अप्रत्याशित उछाल मिल रहा था। तीसरे दिन 16 विकेट गिरे और दूसरे दिन अंतिम सत्र में 11 विकेट गिरे थे। वेस्टइंडीज के लिये अल्जारी जोसफ ने पहली पारी और केमार रोच ने दूसरी पारी में पांच पांच विकेट झटके।

Kagiso Rabada produced a stirring bowling performance to lead South Africa to a win in the first Test against West Indies 💪



More 👉 https://t.co/EHX81IBnx8#WTC23 | #SAvWIpic.twitter.com/ri0zJKfEFO