IPL Final KKR vs SRH: ढह गया सनराइजर्स हैदराबाद मजबूत किला, बल्लेबाज हुए बेदम, केकेआर ने 113 रन पर रोका

Highlights चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है। कमिंस ने फाइनल में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया केकेआर की खतरनाक गेंदबाजी के सामने एसआरएच केवल 113 रन ही बना सकी

IPL Final KKR vs SRH:कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने फाइनल में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन उनका ये फैसला सही साबित नहीं हुआ और सितारों से सजी हैदराबाद की टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। केकेआर की खतरनाक गेंदबाजी के सामने एसआरएच केवल 113 रन ही बना सकी।

सलामी बल्लेबाजी के लिए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड मैदान पर तो आई लेकिन कुछ नहीं कर सकी। पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क ने अभिषेक शर्मा को वापस भेज दिया। इसके बाद छह रन के कुल स्कोर पर वैभव अरोड़ा ने ट्रेविस हेड को शून्य पर आउट कर के केकेआर को शुरुआती बढ़त दिला दी। यहां से हैदराबाद के विकेट गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह चलता ही रहा।

