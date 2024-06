Indian Cricket Team: 22 गज वाली पिच पर चौके और छक्के नहीं बरसाएंगे कार्तिक और केदार, दो दिन में 2 दिग्गज ने क्रिकेट को कहा अलविदा, जानें रिकॉर्ड बुक

Highlights Indian Cricket Team: भारत 5 जून से आयरलैंड के खिलाफ अभियान शुरू करेगा। Indian Cricket Team: 93 आईपीएल मैचों में 1196 रन बनाए, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल हैं। Indian Cricket Team: 73 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और नौ टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले।

Indian Cricket Team: भारतीय क्रिकेट टीम अमेरिका और वेस्टइंडीज में आईसीसी टी20 विश्व कप खेल रही है। पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ है। इस बीच दो दिन में दो दिग्गज दिनेश कार्तिक और केदार जाधव ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। शनिवार को कार्तिक ने कहा और सोमवार को जाधव ने बल्ले को टांग दिया। खिलाड़ी ने फैंस को धन्यवाद दिया। अंतरराष्ट्रीय, घरेलू और आईपीएल में इन खिलाड़ियों का जमकर बल्ला चला। कई रिकॉर्ड को तोड़ा 93 आईपीएल मैचों में जाधव ने 1196 रन बनाए, जिसमें चार अर्धशतक शामिल हैं।

Thank you all For your love and support throughout my Career from 1500 hrs

Consider me as retired from all forms of cricket