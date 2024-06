Adam Zampa IPL-ICC T20 World Cup 2024: आईपीएल 2024 से हटने का फैसला सही, विश्व कप में छा गए जंपा, फिरकी पर नाचे अंग्रेज!

Highlights Adam Zampa IPL-ICC T20 World Cup 2024: आईपीएल से हटने का मेरा फैसला सही रहा। Adam Zampa IPL-ICC T20 World Cup 2024: मैं काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। Adam Zampa IPL-ICC T20 World Cup 2024: मैं पूरी तरह से फिट भी नहीं था।

Adam Zampa IPL-ICC T20 World Cup 2024: ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर एडम जंपा ने कहा कि आईपीएल 2024 से हटने का उनका फैसला सही रहा क्योंकि इससे उन्हें टी20 विश्व कप की तैयारी करने में मदद मिली और साथ ही उन्होंने अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताया। जंपा ने टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड पर 36 रन से जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जंपा ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा,‘‘निश्चित तौर पर विश्व कप को ध्यान में रखते हुए आईपीएल से हटने का मेरा फैसला सही रहा। मैं काफी थका हुआ महसूस कर रहा था तथा मैं पूरी तरह से फिट भी नहीं था।

