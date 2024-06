Virat Kohli IPL IND Vs USA: आईपीएल में पास और विश्व कप में फेल!, ओपनिंग करके बनाए 741 रन, टी20 विश्व कप में 3 पारी और 1-4-0 रन

Highlights Virat Kohli IPL IND Vs USA T20 World Cup 2024: भारत को केवल 111 का लक्ष्य मिला था। Virat Kohli IPL IND Vs USA T20 World Cup 2024: विराट कोहली बिना खाता खोले आउट हुए। Virat Kohli IPL IND Vs USA T20 World Cup 2024: टीम इंडिया के लिए आसान नहीं रहा।

Virat Kohli IPL IND Vs USA T20 World Cup 2024: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर फैंस को मायूस कर गए। बिना खाता खोले आउट हुए। कोहली लगातार तीनों मैच में फेल हो गए। आईपीएल में किया गया प्रयोग टी20 विश्व कप में फेल हो गया। जहां आरसीबी के लिए खेलते हुए किंग कोहली ने 15 मैच में 741 रन बनाए थे। चौके और छक्के की बारिश लगा दी थी। विश्व कप में मास्टर कोहली फ्लॉप हो गए हैं। 3 मैच और 3 पारी में केवल 5 रन बना सके। पहले मैच में एक, दूसरे में 4 और तीसरे में गोल्डन डक 0 पर आउट हुए।

1(5) बनाम आयरलैंड

4(3) बनाम पाकिस्तान

0(1) बनाम अमेरिका।

संयुक्त राज्य अमेरिका में T20I में विराट कोहली प्रदर्शनः

पारीः 6

रनः 68

औसतः 11.33

स्ट्राइक रेट: 97.14।

भारत ने नासाउ काउंटी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप 'ए' आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप मुकाबले में अमेरिका को सात विकेट से हराकर सुपर 8 में जगह बनाई। दो अंक आसानी से नहीं मिले, क्योंकि अमेरिका की किरकिरी ने भारत के पसीने छुड़ा दिए।भारत तीन मैचों में अजेय रहा, जबकि अमेरिका को पहली हार का सामना करना पड़ा।

पारीः 24

रनः 190

गेंदः 148

आउटः 10

औसतः 19.0

स्ट्राइक रेट: 128.4।

टी20 विश्व कप में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ेः

4/9 - अर्शदीप सिंह बनाम यूएसए, न्यूयॉर्क, 2024

4/11 - आर अश्विन बनाम ऑस्ट्रेलिया, मीरपुर, 2014

4/12 - हरभजन सिंह बनाम इंग्लैंड, कोलंबो, 2012

4/13 - आरपी सिंह बनाम एसए, डरबन, 2007

4/19 - जहीर खान बनाम आईआरई, नॉटिंघम, 2009

4/21 - प्रज्ञान ओझा बनाम BAN, नॉटिंघम, 2009

मुश्किल पिच पर यूएसए ने भारत को 111 रन का लक्ष्य दिया। भारत ने सलामी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली के विकेट सस्ते में गंवा दिये और स्कोर दो विकेट पर 15 रन हो गया। जब ऋषभ पंत 18 रन पर आउट हो गए। सूर्यकुमार यादव (50 रन, 49 गेंद, 2x4, 2x6) और शिवम दुबे (31 रन, 35 गेंद, 1x4, 1x6) ने भारत को संकट से बाहर निकाला।

सूर्यकुमार जो पिछली दो पारियों में रन बनाने में असफल रहे थे। असाधारण भूमिका निभाई। 15वें ओवर की समाप्ति पर यूएसए को उस समय भारी नुकसान उठाना पड़ा, जब उस पर पांच रन का जुर्माना लगाया गया। अंपायर पॉल रिफ़ेल ने सज़ा दी, क्योंकि यूएसए ने ओवरों के बीच तीन बार तय समय से अधिक समय लिया।

रोहित शर्मा भी केवल 3 रन बना सके। पंत ने 18 रन बनाए। पहले ही ओवर में कोहली को आउट करके नेत्रावल्कर से सनसनी फैला दी। इसके बाद रोहित भी नेत्रा के ही शिकार बने। सूर्यकुमार यादव ने अकेले लड़ाई की और 50 रन बनाए। भारत को लक्ष्य हासिल करने में 18.2 ओवर लग गए।

