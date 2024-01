IND vs BAN Under-19 World Cup: भारत ने अंडर- 19 विश्व कप में बांग्लादेश को 84 रन से हराया, सैमी पांडे ने झटके 4 विकेट

Highlights भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 251 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया था जवाब में बांग्लादेश की टीम 45.5 ओवर में 167 रन पर सिमट गयी सैमी पांडे ने 24 रन देकर चार विकेट झटके, मुशीर खान ने दो विकेट लिए

IND vs BAN Under-19 World Cup: भारत ने अंडर- 19 विश्व कप के अपने पहले मैच में शनिवार को बांग्लादेश को 84 रन से हरा दिया। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज आदर्श सिंह और कप्तान उदय सहारण के अर्धशतकों की मदद से भारत ने सात विकेट पर 251 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 45.5 ओवर में 167 रन पर सिमट गयी। भारत के लिए सैमी पांडे ने 24 रन देकर चार विकेट झटके जबकि मुशीर खान ने दो विकेट हासिल किए।

भारत ने U19 एशिया कप विजेता बांग्लादेश को 84 रनों से हराया और अपने खिताब की रक्षा की शानदार शुरुआत की। पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर, भारत बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मारूफ मृधा (5-43) के खिलाफ शुरुआती संकट में था, जिन्होंने अर्शिन कुलकर्णी और मुशीर खान को जल्दी पवेलियन भेज दिया। लेकिन सलामी बल्लेबाज आदर्श सिंह (76) और कप्तान उदय सहारन (64) ने चौथे विकेट के लिए लगातार 116 रन जोड़े, जिससे ब्लोमफोंटेन के थोड़े मुश्किल विकेट पर भारत को 251/7 के कुल स्कोर तक पहुंचने में मदद मिली।

