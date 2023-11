सिक्सर किंग रोहित ने छह सालों में तोड़े कई रिकॉर्ड, देखें यहां आंकड़े

Highlights छह सालों में रोहित ने लगाए 388 छक्के छक्कों के मामले में दूर-दूर तक नहीं कोई बल्लेबाज 400 छक्के लगाने से महज 12 कदम दूर रोहित शर्मा

Rohit Sharma: टीम इंडिया का विश्व कप में अब तक का सफर बेहद ही शानदार रहा है। टीम इंडिया की बल्लेबाजी,गेंदबाजी और फिल्डिंग भी बेहतरीन रही है। कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने फाइनल का सफर तय कर लिया है। भारत 19 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी।

Most sixes in a calendar year across all formats. [Full Member nation]



Rohit Sharma - 78 sixes in 2019.

Rohit Sharma - 77* sixes in 2023.

Rohit Sharma - 74 sixes in 2018.

Surya - 74 sixes in 2022.

Rohit Sharma - 65 sixes in 2017. pic.twitter.com/Hf7YGA6NYC