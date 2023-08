India Vs West Indies 3rd T20: 30+ स्कोर बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज तिलक, पहली तीन पारियों में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

Highlights सीरीज के आखिरी दो मैच अमेरिका के लॉडरहिल में खेले जायेंगे। 5 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम अभी भी 2-1 से पीछे है। पहले दो मैचों में भारत की बल्लेबाजी चिंता का विषय थी।

India Vs West Indies 3rd T20: आखिरकार भारतीय टीम के बल्लेबाज सही समय पर लय में आ गए। तीसरे मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर सीरीज में वापसी की। 5 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम अभी भी 2-1 से पीछे है। सीरीज के आखिरी दो मैच अमेरिका के लॉडरहिल में खेले जायेंगे।

पहले दो मैचों में भारत की बल्लेबाजी चिंता का विषय थी और इसका मुख्य कारण यह था कि उनका सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव का फ्लॉप होना। 'स्काई' ने ऊंची छलांग लगाई और मैच को वेस्ट इंडीज की गिरफ्त से निकाल कर जीत दिलाई। सूर्यकुमार क्रीज पर आए और माहौल तैयार कर दिया। तिलक वर्मा ने बखूबी साथ दिया।

पहली तीन पारियों में भारत के लिए सर्वाधिक T20I रनः

172 दीपक हुडा

139 सूर्यकुमार यादव/तिलक वर्मा

109 गौतम गंभीर *

तिलक वर्मा सूर्यकुमार यादव के बाद अपनी पहली तीन T20I पारियों में से प्रत्येक में 30+ स्कोर दर्ज करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। सूर्यकुमार यादव की 44 गेंद में 83 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। सूर्यकुमार ने 44 गेंद की पारी में 10 चौके और चार छक्के जड़ने के अलावा तिलक वर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 51 गेंद में 87 रन की आक्रामक साझेदारी कर मैच में टीम की वापसी करा दी।

तिलक हालांकि अर्धशतक से चूक गये। उन्होंने 37 गेंद की नाबाद पारी में चार चौके और एक छक्का की मदद से 49 रन बनाये। कप्तान हार्दिक पंड्या 15 गेंद में एक चौका और एक छक्का लगाकर 20 रन पर नाबाद रहे। तिलक और पंड्या ने चौथे विकेट के लिए 31 गेंद में 43 रन की साझेदारी की।

The fans in Guyana witnessed a SKY special in the 3rd #WIvIND T20I 💥



Not much later, they got to meet the Player of the match @surya_14kumar himself 😃👌 #TeamIndiapic.twitter.com/xE6pKGtBgD — BCCI (@BCCI) August 9, 2023

सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों को गंवाने वाली भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को पांच विकेट पर 159 रन पर रोकने के बाद 17.5 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज अब भी सीरीज में 2-1 से आगे है। भारत ने पांचवें ओवर तक दोनों सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया था लेकिन इसके बाद सूर्यकुमार और तिलक की बेखौफ बल्लेबाजी से मैच का रुख पलट गया।

सूर्यकुमार ने इस दौरान मैदान के चारों ओर चौके और छक्के लगाकर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को पस्त कर दिया। वेस्टइंडीज के लिए अल्जारी जोसेफ ने 25 रन देकर दो विकेट लिए जबकि ओबेद मैकोय को एक सफलता मिली। इससे पहले कप्तान रोवमैन पोवेल की 19 गेंद में नाबाद 40 रन की आतिशी पारी के दम पर वेस्टइंडीज ने बीच के ओवर में लगातार अंतराल पर गिरे विकेटों से उबरते हुए पांच विकेट पर 159 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया।

Maturity with the bat ✨

Breathtaking shots 🔥

What's the wrist band story 🤔



Get to know it all in this special and hilarious chat from Guyana ft. @surya_14kumar & @TilakV9 😃👌 - By @ameyatilak



Full Interview 🎥🔽 #TeamIndia | #WIvINDhttps://t.co/7eeiwO8Qbfpic.twitter.com/TVVUvV3p7g — BCCI (@BCCI) August 9, 2023

सलामी बल्लेबाजी ब्रेंडन किंग (42) और काइल मायर्स (25) ने 46 गेंद में 55 रन की साझेदारी कर वेस्टइंडीज को अच्छी शुरुआत दिलाई लेकिन कुलदीप यादव (28 रन पर तीन विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से भारत में मैच में वापसी की। पोवेल ने आखिरी दो ओवरों में तीन छक्के जड़कर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। उन्होंने 19 गेंद की पारी में एक चौका और तीन छक्के लगाये। किंग ने 42 गेंद की पारी में पांच चौका और एक छक्का लगाया जबकि मायर्स ने 20 गेंद की पारी में तीन चौका और एक छक्का जड़ा।

भारत के लिए कुलदीप के अलावा अक्षर पटेल (24 रन पर एक विकेट) और मुकेश कुमार (19 रन पर एक विकेट) विकेट लेने में सफल रहें। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही। पदार्पण कर रहे यशस्वी जायसवाल पहले ओवर में ही एक रन बनाकर मैकोय का शिकार बन गये।

सूर्यकुमार ने क्रीज पर कदम रखते ही चौके से खाता खोला और फिर छक्का जड़ दिया। उन्होंने दूसरे और चौथे ओवर में अकील हुसैन के खिलाफ चौके लगाये। अगले ओवर में जोसेफ ने शुभमन गिल की 11 गेंद में छह रन की पारी को खत्म किया। शानदार लय में चल रहे तिलक वर्मा ने क्रीज पर आते ही लगातार गेंदों पर चौके लगाये।

सूर्यकुमार ने अगले ओवर में मैकोय के खिलाफ चौका और छक्का लगाया जिससे पावर प्ले में टीम ने दो विकेट के नुकसान पर 60 रन बना लिये। सूर्यकुमार ने आठवें ओवर में रोमारियो शेफर्ड का स्वागत लगातार दो चौके से किया। इस गेंदबाज के अगले ओवर में उन्होंने लगातार गेंदों पर छक्का और चौका लगाया जिससे 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर 97 रन हो गया।

उन्होंने 13वें ओवर में जोसेफ के खिलाफ छक्का जड़ा लेकिन एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में किंग को कैच दे बैठे। सूर्यकुमार के आउट होने के बाद तिलक ने हुसैन के खिलाफ चौका और 16वें ओवर की पहली गेंद पर शेफर्ड के खिलाफ छक्का लगाकर मैच पर भारत का दबदबा कम नहीं होने दिया। पंड्या ने इस ओवर में चौका जड़ा और अगले ओवर में छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी।