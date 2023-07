India vs West Indies 2023: वेस्टइंडीज ने टॉस जीता, टीम इंडिया के दो और इंडीज के एक खिलाड़ी का डेब्यू, जानें प्लेइंग इलेवन

Highlights चेतेश्वर पुजारा और उमेश यादव को टीम से बाहर कर दिया गया है। वेस्टइंडीज के लिए एलिक अथानजे अपने टेस्ट करियर का आगाज करेंगे। अंतिम एकादश में तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने वापसी की है।

India vs West Indies 2023: टीम इंडिया वेस्टइंडीज मिशन पर है। भारत को दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। टीम इंडिया के कई वरिष्ठ खिलाड़ी को बाहर कर युवा खिलाड़ी को मौका दिया गया है। चेतेश्वर पुजारा और उमेश यादव को टीम से बाहर कर दिया गया है।

Yashashvi Jaiswal 🤝 Ishan Kishan



The duo have been handed their maiden Test caps in the first clash



📸 @BCCI#WTC25pic.twitter.com/DB5tBIfJxc — ICC (@ICC) July 12, 2023

वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रेथवेट ने भारत के खिलाफ दो मैचों की सीरीज के शुरुआती टेस्ट मैच में बुधवार को यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल और इशान किशन टेस्ट में पदार्पण कर रहे है तो वहीं अंतिम एकादश में तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने वापसी की है। वेस्टइंडीज के लिए एलिक अथानजे अपने टेस्ट करियर का आगाज करेंगे।

मोहम्मद सिराज तेज आक्रमण की अगुवाई करेंगे। नौ टेस्ट का अनुभव रखने वाले शार्दुल ठाकुर होंगे। ऐसे में एक बार फिर दारोमदार रविचंद्रन अश्विन (474 विकेट) और रविंद्र जडेजा (268) की स्पिन जोड़ी पर रहेगा। विकेटकीपर के तौर पर ईशान किशन को तरजीह दी गई।

West Indies have won the toss and elected to bat in the first Test at Windsor Park

टीमें:

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रवींद्र जड़ेजा, इशान किशन (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, जयदेव उनादकट, मोहम्मद सिराज।

वेस्टइंडीज: क्रेग ब्रेथवेट (कप्तान), जर्मेन ब्लैकवुड, टेगेनरीन चंद्रपॉल, रेमन रीफर, एलिक अथानाजे, जोशुआ डासिल्वा, जेसन होल्डर, रहकीम कॉर्नवाल, अल्ज़ारी जोसेफ, केमर रोच, जोमेल वारिकन

Two debutants for #TeamIndia.



A look at our Playing XI for the 1st Test.



Live - https://t.co/FWI05P59cL… #WIvINDpic.twitter.com/dArjNP2o87 — BCCI (@BCCI) July 12, 2023

विंडसर पार्क पर छह साल बाद टेस्ट मैच होने जा रहा है। इसी प्रारूप में पिछले कुछ साल में कैरेबियाई टीम अच्छा खेल पाई है। विश्व कप क्वालीफायर का असर टेस्ट में उनके प्रदर्शन पर पड़ेगा। उनके पास रोच (261 विकेट) और गैब्रियल (164 विकेट) जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज हैं। गैब्रियल सफेद गेंद का क्रिकेट नहीं खेलते हैं।