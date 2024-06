Highlights INDIA vs Canada Live Score: भारत vs कनाडा लाइव स्कोर IND VS CAN Live Match: भारत बनाम कनाडा आज के मैच लाइव स्कोर IND VS CAN: भारत बनाम कनाडा मैच टुडे

INDIA vs Canada Live Score: भारत बनाम कनाडा लाइव मैच, टी20 वर्ल्ड कप का 33वां मुकाबला, देखें लाइव स्कोर

New York ✅#TeamIndia arrive in Florida 🛬 for their last group-stage match of the #T20WorldCup! 👍 pic.twitter.com/vstsaBbAQx — BCCI (@BCCI) June 14, 2024

LIVE

Get Latest Updates

15 Jun, 24 : 07:36 PM INDIA vs Canada Live Score: भारत बनाम कनाडा लाइव मैच New York ✅#TeamIndia arrive in Florida 🛬 for their last group-stage match of the #T20WorldCup! 👍 pic.twitter.com/vstsaBbAQx — BCCI (@BCCI) June 14, 2024

15 Jun, 24 : 07:35 PM INDIA vs Canada Live Score: Kiwi domination throughout 👊



Play the official #T20WorldCup Fantasy for the chance to win exclusive prizes 🏆



Build your team now 👉 https://t.co/y9PqpjRzrQpic.twitter.com/flqK6n8p19 — ICC (@ICC) June 15, 2024

15 Jun, 24 : 07:31 PM INDIA vs Canada Live Score Joy, excitement and cricket fever grips fan parks across the world at the #T20WorldCup 😍 pic.twitter.com/lBsCDIUOtN — ICC (@ICC) June 15, 2024