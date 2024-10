IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: वाशिंगटन सुंदर 7 और मिचेल सैंटनर 7 विकेट?, स्पिन में उलझे टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी...

Highlights IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: भारतीय टीम अभी भी न्यूजीलैंड के पहली पारी के स्कोर 259 रन से 103 रन पीछे है। IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: स्पिन के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज एक बार फिर नाकाम रहे। IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर ने भी धमाल कर दिया।

IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: हरफनमौला वाशिंगटन सुंदर की शानदार ऑफ स्पिन गेंदबाजी और मिचेल सैंटनर ने कमाल कर दिया और 7-7 विकेट झटके। सुंदर ने 23.1 ओवर में 4 मेडन रखते हुए 59 रन देकर 7 विकेट निकाले, वहीं न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर ने भी धमाल कर दिया। 19.3 ओवर में 1 मेडन रखते हुए 53 रन देकर 7 विकेट झटके। स्पिन के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज एक बार फिर नाकाम रहे और न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट में 156 रन पर ढेर हुए। भारतीय टीम अभी भी न्यूजीलैंड के पहली पारी के स्कोर 259 रन से 103 रन पीछे है।

IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: टेस्ट में न्यूजीलैंड बनाम भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ आंकड़े-

10/119 अजाज पटेल वानखेड़े 2021

7/23 रिचर्ड हैडली वेलिंगटन 1976

7/53 मिशेल सैंटनर पुणे 2024 *

7/64 टिम साउदी बेंगलुरु 2012

7/65 साइमन डोल वेलिंगटन 1998।

पहले टेस्ट बेंगलुरु में 356 रन की बढ़त के बाद दूसरे मैच पुणे में 103 रन की बढ़त हासिल की। आखिरी बार भारत ने 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वानखेड़े में 173 और ईडन गार्डन्स में 274 रनों की सीरीज में लगातार घरेलू टेस्ट मैचों में 100+ की बढ़त हासिल की थी।

IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: टेस्ट में पहली बार 5 प्लस विकेट सर्वाधिक विकेट (NZ)-

63 जॉन रीड

61 रिचर्ड कोलिंग

54 मिशेल सैंटनर*

51 बेवन कांगडन

50 टोनी मैकगिब्बन।

स्पिनर मिचेल से मिली चुनौती का सामना नहीं कर सके, जिनके सात विकेट की मदद से न्यूजीलैंड ने मेजबान टीम को दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को पहली पारी में 45. 3 ओवर में 156 रन पर आउट करके 103 रन की बढ़त ले ली। बायें हाथ के स्पिनर ने 19 . 3 ओवर में 53 रन देकर सात विकेट लिये जबकि आफ स्पिनर ग्लेन फिलिप्स को दो विकेट मिले।

शुभमन गिल (30) और यशस्वी जायसवाल (30) ने दूसरे विकेट के लिये 49 रन जोड़े लेकिन इसके बाद छह विकेट 53 रन के भीतर गिर गए। लंच के समय स्कोर सात विकेट पर 107 रन था। लंच के बाद सेंटनेर ने रविंद्र जडेजा, आकाश दीप और जसप्रीत बुमराह को आउट किया।