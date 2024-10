Washington Sundar IND vs NZ 2nd Test: 2 दिन में झटके 11 विकेट?, कमाल की बॉलिंग? देखें वीडियो

Highlights Washington Sundar IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: पहली पारी में 7 विकेट निकाले। Washington Sundar IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: दूसरी पारी में 4 विकेट ले चुके हैं। Washington Sundar IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: पहली पारी में 21 गेंद में नाबाद 18 रन बनाए।

Washington Sundar IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: हरफनमौला वाशिंगटन सुंदर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार कमबैक किया है। कुलदीप यादव की जगह खेल रहे सुंदर ने दूसरे टेस्ट में कमाल के साथ धमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली पारी में 59 रन देकर 7 विकेट लेने वाले सुंदर ने दूसरी पारी में अब तक 4 विकेट झटक चुके हैं। हरफनमौला वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी में हाथ खोले और 21 गेंद में 18 रन पर नाबाद लौटे। कुलदीप यादव की जगह टीम में जगह बनाने वाले सुंदर ने ढाई साल के बाद टेस्ट टीम में वापसी पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

इससे पहले उनके नाम चार टेस्ट में छह विकेट थे। भारतीय सरजमीं पर यह पहली बार है, जब किसी टेस्ट मैच में सभी 10 विकेट दायें हाथ के ऑफ स्पिनरों ने झटके हो। अश्विन डेवोन कोन्वे को आउट कर अपने विकेटों की संख्या 531 तक पहुंचाकर ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन से आगे निकल गए।

न्यूजीलैंड ने टॉम लैथम (86 रन) के अर्धशतक से भारत के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन स्टंप तक पांच विकेट 198 रन बना लिये जिससे उसकी कुल बढ़त 301 रन की हो गई। दिन का खेल समाप्त होने तक टॉम ब्लंडेल 30 और ग्लेन फिलिप्स नौ रन बनाकर खेल रहे थे। वाशिंगटन सुंदर ने चार विकेट झटके। भारत की पहली पारी 156 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 259 रन बनाये।

