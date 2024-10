IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट लाइव स्कोर, पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम से मैच का लाइव अपडेट

Highlights IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट लाइव स्कोर IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: इंडिया vs न्यूजीलैंड मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत-न्यूजीलैंड लाइव मैच अपडेट, टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टक्कर पुणे में

IND vs NZ 2nd Test Day 2 Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है, हरफनमौला वाशिंगटन सुंदर (59 रन पर सात विकेट) की शानदार ऑफ स्पिन गेंदबाजी से भारत ने तीन मैचों की सीरीज के शुरुआती टेस्ट में गुरुवार को यहां न्यूजीलैंड की पहली पारी को 259 रन पर समेटने के बाद स्टंप्स तक एक विकेट पर 16 रन बना लिये। आज मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा, टॉस सुबह 9:00 बजे होगा। भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट मैच लाइव टेलीकास्ट स्पोर्ट्स18 पर किया जाएगा और मैच का लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोसिनेमा ऐप पर देख सकते हैं।

