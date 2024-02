IND vs ENG: रांची में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया, सीरीज में ली अजेय बढ़त, 3-1 से आगे हुई टीम इंडिया

Highlights शुभमन गिल और जुरेल ने दिलाई जीत 5 विकेट से जीता भारत, 3-1 से आगे हुई टीम इंडिया गिल ने शानदार अर्धशतक जड़ा, जुरेल 39 रन बनाकर नाबाद रहे।

IND vs ENG: रांची में खेले जा रहे चौथे क्रिकेट टेस्ट में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को विकेट से हरा दिया है। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव के नौ विकेट से चौथे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन रविवार को इंग्लैंड को दूसरी पारी में 145 रन पर समेटने के बाद भारत ने 192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बिना विकेट खोए 40 रन बनाए थे। सोमवार सुबह रोहित और यशस्वी ने टीम को संभल कर शुरुआत दिलाई लेकिन एक के बाद तीन विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम संकट में फंस गई।

लेकिन शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने टीम को संकट से निकाला और जीत की ओर ले गए। गिल ने शानदार अर्धशतक जड़ा। जुरेल 39 रन बनाकर नाबाद रहे। रोहित शर्मा ने 81 गेंद में 55 रन बनाये जबकि यशस्वी जायसवाल ने 37 रन बनाकर उनके साथ 84 रन की साझेदारी की । रजत पाटीदार खाता खोले बिना आउट हो गए ।

Shubman Gill and Dhruv Jurel battle pressure and nerves to steer India to a Test and series win in Ranchi #INDvENG



▶️ https://t.co/N9hKxN5o8fpic.twitter.com/RYHY5gONGI