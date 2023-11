IND vs NZ Semi Final Score, World Cup 2023: किंग कोहली ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड, 50वां शतक किया पूरा, टॉप-3 में तीन भारतीय खिलाड़ी

Highlights सचिन तेंदुलकर (18426) और कुमार संगकारा (14234) के नाम पर दर्ज हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (13704 रन) को पीछे छोड़ा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमी फाइनल में बुधवार को 50वां शतक पूरा किया।

IND vs NZ Semi Final Score, World Cup 2023: विराट कोहली एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी हो गए। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमी फाइनल में बुधवार को 50वां शतक पूरा किया।

सर्वाधिक वनडे शतक:

50-विराट कोहली

49 - सचिन तेंदुलकर

31 - रोहित शर्मा

30 - रिकी पोंटिंग

28 - सनथ जयसूर्या

विश्व कप में सर्वाधिक शतक:

7 - रोहित शर्मा

6 - सचिन तेंदुलकर

6 - डेविड वार्नर

5 - रिकी पोंटिंग

5- कुमार संगकारा

5-विराट कोहली।

विराट कोहली बुधवार को यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप सेमीफाइनल के दौरान अपने आदर्श सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए खेल के इतिहास में 50 एकदिवसीय शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। कोहली ने तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद को स्क्वायर लेग पर खेल कर दो रन के साथ 106 गेंद में अपना शतक पूरा किया।

उन्होंने करियर की 279 वीं पारी में शतकों का अर्धशतक पूरा किया। कोहली ने वानखेड़े स्टेडियम में महान तेंदुलकर की मौजूदगी में यह उपलब्धि हासिल की। खास बात यह है कि तेंदुलकर ने इसी मैदान पर 15 नवंबर (2013) को ही आखिरी बार भारत के लिए बल्लेबाजी की थी। यह टेस्ट मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला गया था।

At the top of the world 🎇



Virat Kohli slams a record 50th ODI ton 🎉@mastercardindia Milestones 🏏#CWC23 | #INDvNZpic.twitter.com/GEB0keyHc3 — ICC (@ICC) November 15, 2023

कोहली ने इसके साथ ही विश्व कप के एक सत्र में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भी तेंदुलकर (2003 में 673 रन) के रिकॉर्ड को पीछे छोड दिया। कोहली इस दौरान मौजूदा विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक (591) को पीछे छोड़ते हुए इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए।

इन दोनों के बाद न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र (565) हैं। वह वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के बाद मामले में ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गये। तेंदुलकर 18,426 रनों के साथ इस सूची में शीर्ष पर हैं, उनके बाद कुमार संगकारा (14,234) हैं। कोहली ने रिकी पोंटिंग (13,704) को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल किया।