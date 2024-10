IND vs NZ 1st Test Day 4 Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट, चौथा दिन लाइव स्कोर, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से मैच का लाइव अपडेट

Highlights IND vs NZ 1st Test Day 4 Live Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टेस्ट, चौथा दिन लाइव स्कोर IND vs NZ 1st Test Day 4 Live Score: भारतीय टीम न्यूजीलैंड से 125 रन से पीछे

IND vs NZ 1st Test Day 4 Live Score:सरफराज खान और विराट कोहली की अर्धशतकीय पारियों और दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी से भारत ने तीन मैचों की सीरीज के शुरुआती टेस्ट के तीसरे दिन शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट 231 रन बनाकर मैच में अच्छी वापसी की। पहली पारी में 356 रन से पिछड़ने वाली भारतीय टीम अब भी न्यूजीलैंड से 125 रन से पीछे है और उसके सात विकेट शेष है। दिन के समापन पर भारत सरफराज 70 रन पर क्रीज पर मौजूद थे जबकि कोहली इसी स्कोर पर दिन की आखिरी गेंद पर आउट हुए।

Kuldeep finally gets the better of Rachin Ravindra! 👏



The visitors finish with a mammoth 356-run lead 😯#IDFCFirstBankTestTrophy#JioCinemaSports#INDvNZpic.twitter.com/ibbBwF3c9s — JioCinema (@JioCinema) October 18, 2024

LIVE